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جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يفجر منازل في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 05:09 مساءً -  

أفادت مصادر محلية، اليوم، بأن الجيش الإسرائيلي فجر عددا من المنازل في بلدة ميس الجبل الواقعة جنوبي لبنان، بالقرب من الحدود مع الأراضي المحتلة.

المبعوث الأمريكي للبنان يبلغ إسرائيل بخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار
 


ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير اليوم الاثنين، أن المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكشتاين أبلغ إسرائيل أن هناك خروقات من جانبها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

وفي السياق ذاته ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

 

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان 
 


 وجاء في تقرير الصحيفة العبرية، أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

وأبلغت فرنسا  إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن استشهاد 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية حلقت  مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت، أمس الأحد.

وفي خرق جديد ومتكرر لقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حلقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، أمس  الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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