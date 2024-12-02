وزير الخارجية: مصر والأردن لن يقبلا تهجير الفلسطينيين تحت أي مسمى (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: إن الوضع فى غزة شديد الخطورة.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، والذى عقد بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عبد العاطى أن حال انسحاب إسرائيل من معبر رفع من الجانب الفلسطيني، سوف يتم دخول الآلاف من الشاحنات بشكل يومى، وهذا هو هدف مؤتمر غزة الذى عقد اليوم فى وقت شديد الأهمية.

وشدد على أنه لا يمكن القبول تحت أى مسمى بتهجير الفلسطينيين ومغادرة منازلهم، وركز على أن مصر والاردن يعتبران تهجير الفلسطينيين من منازلهم خطا أحمر.

ورمز إلى أن تهجير الفلسطنيين من منازلهم يعنى تصفية القضية الفلسطينية، لذلك لن تقبل مصر والأردن حدوثه لأنه عمليا وفعليا يعنى تصفية القضية الفلسطينية.

بدر عبد العاطى: مصر قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة وزير الخارجية يلتقي نائب المديرة التنفيذية لبرنامج الغذاء العالمي

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.