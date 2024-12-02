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بدر عبد العاطى يكشف عن خارطة طريق للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

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بدر عبد العاطى يكشف عن خارطة طريق للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

بدر عبد العاطى يكشف عن خارطة طريق للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:39 مساءً -  كشف بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وجود وفدين من فتح وحماس للتشاور بشأن إدارة غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة والذى عقد بعنوان “عام على الكارثة الإنسانية في غزة.. احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي".

 

وأوضح عبد العاطى أن السلطة الفلسطينية سوف تتولى إدارة كاملة لغزة.

وشدد على أن الدور المصرى مستمر ولم يتراجع فى أى وقت وداعم للشعب الفلسطيني. 

وأضاف أن ما تقوم به مصر من مجهودات يسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية، ولكن نحتاج لإرادة سياسية، مؤكدا أن هناك خارطة طريق محددة.

وطالب عبد العاطى بضرورة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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