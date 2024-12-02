بدر عبد العاطى يكشف عن خارطة طريق للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:39 مساءً - كشف بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن وجود وفدين من فتح وحماس للتشاور بشأن إدارة غزة تحت إدارة السلطة الفلسطينية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة والذى عقد بعنوان “عام على الكارثة الإنسانية في غزة.. احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح عبد العاطى أن السلطة الفلسطينية سوف تتولى إدارة كاملة لغزة.

وشدد على أن الدور المصرى مستمر ولم يتراجع فى أى وقت وداعم للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن ما تقوم به مصر من مجهودات يسعى إلى إقامة الدولة الفلسطينية، ولكن نحتاج لإرادة سياسية، مؤكدا أن هناك خارطة طريق محددة.

وطالب عبد العاطى بضرورة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية.

مصر تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم غزة بمشاركة 103 وفود للدول والمنظمات الدولية.. وزير الخارجية: إسرائيل ترتكب الفظائع على مرأى ومسمع العالم.. و70% ‎من الشهداء الفلسطينيين نساء وأطفال وزير الخارجية: مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.