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مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

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مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

مقتل صحفية فرنسية داعمة لفلسطين في ظروف غامضة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - أفادت صحيفة France-Ouest بالعثور على  الصحفية الفرنسية مارين فلاهوفيتش، متوفاة على سطح منزلها في ظروف غامضة.

 

اغتيال صحفية فرنسية معروفة بدعمها لفلسطين 

 وأشارت الصحيفة إلى أن اكتشاف وفاة الصحفية تم من قبل أصدقائها، الذين شعروا بالقلق بعدما فشلوا في الاتصال بها من خلال الرد على اتصالاتهم ورسائلهم.

وفتحت السلطات الفرنسية في مرسيليا تحقيقا لتحديد سبب وفاة الصحيفة الشهيرة، حيث أثارت وفاتها جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها معروفة بمتابعة قضايا الشرق الأوسط، وكانت تعمل في الفترة الأخيرة على صناعة محتوى وثائقي عن الأحداث الراهنة في غزة.

 

من هي الصحفية الفرنسية مارين فلاهوفيتش؟ 

 كما عملت فلاهوفيتش، البالغة من العمر 39 عاما، مراسلة للعديد من المحطات الإذاعية الناطقة بالفرنسية، ومنها إذاعة فرنسا الدولية، بالإضافة إلى إذاعة ARTE، حيث كانت تروي في البودكاست الحائز على جوائز، "دفتر المراسلين"، تجربتها كصحفية في رام الله بالضفة الغربية من عام 2016 إلى عام 2019، بينما كان آخر تدوين صوتي لها مخصصا لفقرة "أصوات غزة" Voix de Gaza.

وفي نفس السياق، تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي أنباء تشير إلى أن إسرائيل تعد المتهم الأول في مقتل الصحفية الفرنسية، المعروفة باسم "المناهضة لإسرائيل"، والتي انتفضت ضد بلادها بسبب تحيزها للأخيرة. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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