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وزير الخارجية السعودي: ندين تدمير إسرائيل لجهود العمل الإنساني بغزة - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية السعودي: ندين تدمير إسرائيل لجهود العمل الإنساني بغزة - أخبار كلمتك

وزير الخارجية السعودي: ندين تدمير إسرائيل لجهود العمل الإنساني بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 03:29 مساءً - قال  وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين: إن المملكة تدين بشدة تعريض العمل الإنساني في الأراضي الفلسطينية للانهيار من خلال الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة.

السعودية تدين الهجمات الإسرائيلية على العاملين في الأمم المتحدة

وأضاف وزير الخارجية السعودي، خلال  كلمة له في المؤتمر الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة في القاهرة:" لم تدخر المملكة جهدًا أو تتأخر في تقديم العون للشعب الفلسطيني، حيث بلغ إجمالي ما قدّمته من مساعدات أكثر من 500 مليون ريال".

وتابع  فيصل بن فرحان:" تداعيات التصعيد القائم وتوسع دائرة الصراع الإقليمية ينذر باندلاع حرب شاملة يصعب احتواؤها".

وفي هذا السياق قال بدر عبد العاطي  وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج: نستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة.

احتياجات عاجلة وحلول مستدامة

 جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة ، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة والذي عقد بعنوان “عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عبد العاطي أن اجتماع اليوم يأتي في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية في غزة.

وأضاف: المأساة غير الإنسانية في غزة فاقمت معاناة الشعب الفلسطيني.

منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق غير مبررة

وركز على أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق غير مبررة، مشيرًا إلى أن  الكارثة تزداد حدة مع الهجوم المستمر على وكالة أونروا.

إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل وكالة أونروا

وأدان وزير الخارجية بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل وكالة أونروا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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