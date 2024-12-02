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ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 44466 شهيدا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 02:37 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان  اليوم الإثنين،  أن ما لا يقل عن 44 ألفا و466 فلسطينيا استشهدوا، فيما أصيب 105 آلاف و358 آخرون منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين  ذكرت تقارير إعلامية  أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا ارتفع  إلى 25 شهيدا.

ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا 

 وخلال الأسابيع الماضية أجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين في شمال غزة على النزوح إلى خارج المحافظة، لكن من رفض الأوامر منهم اتجه إلى بيت لاهيا وهناك مكث النازحون في بعض مراكز الإيواء والمنازل.

ويعيش النازحون في بيت لاهيا أوضاعا كارثية بسبب قلة المياه والطعام والقصف الإسرائيلي المتصاعد ضدهم.

وفي الخامس من أكتوبر الماضي بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لشمال غزة بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، في حين يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمالي القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه.

 

محاصرون ببيت لاهيا يطلقون نداءات استغاثة

وناشد الفلسطينيون المحاصرون في بيت لاهيا شمال غزة المجتمع الدولي  إدخال الطعام والماء والدواء بعد 60 يوما من الحصار.

 

وأمس الأحد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 192 صحفيا بعد استشهاد الزميل الصحفي ميسرة صلاح.
 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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