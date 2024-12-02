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وزير خارجية فلسطين يشكر مصر أمام المؤتمر الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية بغزة - أخبار كلمتك

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وزير خارجية فلسطين يشكر مصر أمام المؤتمر الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية بغزة - أخبار كلمتك

وزير خارجية فلسطين يشكر مصر أمام المؤتمر الدولي لدعم الاستجابة الإنسانية بغزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:48 مساءً - أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني عن شكره إلى مصر على دعمها الثابت للشعب الفلسطيني.

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دعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة

جاء ذلك خلال كلمتها فى المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة ، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة والذي عقد بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وأوضح أن مصر بذلت جهودا حثيثة لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.  

وأضاف: سنواصل تحمل مسؤولياتنا تجاه الشعب الفلسطيني في غزة . 

واستطرد في حديثه قائلًا: نبحث سبل التحرك العاجل لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.

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 إسرائيل تستخدم التجويع المتعمد والممنهج 

وأوضح ان إسرائيل تستخدم التجويع المتعمد والممنهج سلاحا في الحرب.

وأشار إلى أن قطاع غزة لا يزال يعاني حرب إبادة مستمرة على مدار أكثر من عام.

وركز على ان ما يحدث في غزة جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعي تحركًا عاجلًا.

وأعلن عن وجود خطة لإطلاق أعمال التعافي في غزة والعمل على الإنعاش الاقتصادي.

ونوه الى أن بلاده وضعت خطة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود بعد الحرب كما أنه تم وضع خطة  لإعادة توحيد المؤسسات الوطنية الفلسطينية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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