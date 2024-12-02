نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: لا بديل عن الأونروا لإيصال المساعدات إلى غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:48 مساءً - قالت نائب السكرتير العام للأمم المتحدة أمينة محمد، إن ‎العديد من الفلسطينيين نزحوا أكثر من مرة بسبب العدوان الإسرائيلي.

عام على الكارثة الإنسانية في غزة

جاء ذلك خلال كلمتها فى المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة، والذي عقد بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت أمينه محمد أن المساعدات الإنسانية إلى غزة تواجه صعوبات في الوصول إلى الفلسطينيين في انتهاك واضح للقانون الدولي.

وأضافت: إسرائيل تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، مشيرة إلى أن القطاع يواجه انتشارا للمجاعة.

واستطردت: نبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات إلى غزة لكن نواجه قيودا كثيرة

إسرائيل منعت وصول موظفي أونروا إلى الأراضي الفلسطينية

وأوضحت أن إسرائيل منعت وصول موظفي أونروا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لعرقلة إدخال المساعدات.

وأضافت: يجب اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لإدخال المساعدات إلى غزة، ونؤكد ضرورة احترام القانون الدولي.

وركزت على أن أونروا هي عامل الاستقرار في غزة ونؤكد رفضنا استهداف العاملين الأمميين.

وشددت على أنه لا بديل عن أونروا لإيصال المساعدات إلى غزة وحان الوقت لوقف إطلاق النار.

وأكدت أن الكارثة في غزة تمثل تهديدا للإنسانية ويجب إنهاؤها بشكل فوري.

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