سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق - أخبار كلمتك

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 2 ديسمبر في الأسواق - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الاركان:صنعاء شهدت معركة دامية قادها هذا الرئيس - أخبار كلمتك

رئيس هيئة الاركان:صنعاء شهدت معركة دامية قادها هذا الرئيس - أخبار كلمتك

محافظ حضرموت يرعى عقد تنفيذ 11 مشروعًا بمنهجية النقد مقابل العمل في 8 مديريات - أخبار كلمتك

محافظ حضرموت يرعى عقد تنفيذ 11 مشروعًا بمنهجية النقد مقابل العمل في 8 مديريات - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - انطلاق برنامج «استراتيجية تنمية القيادة الوطنية» لأعضاء النيابة بالتعاون مع «الشؤون المعنوية» - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة يتفقد أول نموذج تجريبى لتشجير الجزر الوسطى بمدينة نصر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

خريطة الأعمال الفنية على منصة Watch it في شهر ديسمبر - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

262 مليون دولار إيرادات فيلم WICKED بالسينمات الأمريكية خلال أسبوعين - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

كأس العالم للأندية 2025، سبب مشاركة البرازيل بأكبر عدد للفرق - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

بعد قرار محمد عادل، هل يتدخل الفيفا في أزمة التسريبات؟ - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

العمل الدولية: مصر تحت قيادة الرئيس السيسي أحرزت تقدماً ملحوظاً في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بعد السيطرة على حلب ومطاراتها، ما الفصائل المتصارعة في سوريا؟ - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعد السيطرة على حلب ومطاراتها، ما الفصائل المتصارعة في سوريا؟ - أخبار كلمتك

بعد السيطرة على حلب ومطاراتها، ما الفصائل المتصارعة في سوريا؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:48 مساءً - في سياق عملية “ ردع العدوان” وتحت إطار غرفة عمليات مشتركة تحمل عنوان “ الفتح المبين” تواصل فصائل المعارضة السورية تقدمها  للسيطرة علي مناطق واسعة في حلب، إدلب، والتقدم في ريف حماة.

 

 وفيما يلي أبرز المعلومات عن تلك الفصائل التي تهدد مستقبل سوريا: 
 

هيئة تحرير الشام

 كانت تُعرف سابقًا باسم "جبهة النصرة"، هي الفصيل الأقوى ضمن هذه الفصائل، أطلقت غرفة عمليات عام 2019،  تضم فصائل وألوية عسكرية عدّة، بينها "لواء الحق"، "جبهة فتح الشام"، "جبهة أنصار الدين" و"جيش السنة". 


ومرت الهيئة بمراحل عديدة، فكانت "جبهة النصرة" سابقًا حليفة لتنظيم "داعش"، ثم انفصلت عنه وأعلنت ولاءها لتنظيم  القاعدة لتنفصل عنه في ما بعد. 


يتزعمها أبو محمد الجولاني، وعدد عناصرها غير دقيق، عدد عناصرها 10 آلاف، لكن  يُشير خبراء إلى أن الرقم غير دقيق في ظل صعوبة الإحصاء، وتقول بعض التقارير إن عدد العناصر يفوق الـ20 ألفًا، وتمتلك أسلحة كثيرة، بينها مضادات الدبابات.


- الجبهة الوطنية للتحرير

 تأسست عام 2018، هي ضمن الفصائل الكبيرة أيضًا، وعبارة عن تحالف لعدد من المجموعات المسلحة التي كانت تنتمي سابقًا للجيش السوري الحر، كجبهة "تحرير سوريا"، "ألوية صقور الشام"، "تجمع دمشق" و"كتائب نور الدين زنكي".


- حركة أحرار الشام

 فصيل إسلامي مسلّح، انطلق مع بدايات الحرب السورية، يتركز في شمال سوريا، وبخاصة في محافظتي حلب وإدلب، وخاض معارك عديدة ضد الجيش السوري، أبرزها معركة الرقة.


- الجيش الوطني السوري

 عبارة عن تحالف لفصائل كانت تنضوي تحت  الجيش السوري الحر، مقرب من تركيا التي دعمته بالأسلحة والذخيرة والمال والتدريب، وفق ما تنقل شبكة "بي بي سي".


- جيش العزة

 فصيل من  فصائل الجيش السوري الحر، ينشط في شمال سوريا، وبالتحديد في شمال ريف حماة، بالإضافة إلى اللاذقية.

 

يتزعم الرائد جميل الصالح جيش العزة،  بدأ تحت مسمى لواء شهداء اللطامنة بداية عام 2012، ليتحول إلى تجمع العزة في 2013 ومن ثم جيش العزة في نهاية 2015.


استطاع "جيش العزة" الابتعاد عن كل الخلافات بين الفصائل، فكان على مسافة واحدة من الجميع، وحافظ على هدفه في إسقاط النظام مما أكسبه حاضنة شعبية كبيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

انتهاء مهلة لوبان لإسقاط الحكومة الفرنسية، اليوم - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق