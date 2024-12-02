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وزير الخارجية: مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:59 مساءً - كشف بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة .

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ضرورة انسحاب إسرائيل فورًا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة ، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة والذي عقد بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأكد عبد العاطى على ضرورة انسحاب إسرائيل فورًا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح
وأضاف العدوان الإسرائيلي على غزة خلف حجًما هائلًا من الدمار.

إعادة تأهيل البنى التحتية بغزة 

وشدد على ضرورة إعادة تأهيل البنى التحتية بغزة وإعادة إحياء الاقتصاد المحلي.

وركز على ضرورة إعلان تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ لدعم غزة.

وقال عبد العاطي حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة.

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رفض مصر سياسة التهجير للشعب الفلسطيني 

واستطرد: يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات

وركز وزير الخارجية على رفض مصر سياسة التهجير للشعب الفلسطيني، كما رفض المساعي الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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