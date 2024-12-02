وزير الخارجية: مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:59 مساءً - كشف بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر أنشأت أول مخيم إيواء في جنوب قطاع غزة .

ضرورة انسحاب إسرائيل فورًا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة ، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة والذي عقد بعنوان "عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد عبد العاطى على ضرورة انسحاب إسرائيل فورًا من الجانب الفلسطيني من معبر رفح

وأضاف العدوان الإسرائيلي على غزة خلف حجًما هائلًا من الدمار.

إعادة تأهيل البنى التحتية بغزة

وشدد على ضرورة إعادة تأهيل البنى التحتية بغزة وإعادة إحياء الاقتصاد المحلي.

وركز على ضرورة إعلان تعهدات مالية ملائمة وقابلة للتنفيذ لدعم غزة.

وقال عبد العاطي حان وقت التراجع عن سياسة المعايير المزدوجة.

رفض مصر سياسة التهجير للشعب الفلسطيني

واستطرد: يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإدخال مزيد من المساعدات

وركز وزير الخارجية على رفض مصر سياسة التهجير للشعب الفلسطيني، كما رفض المساعي الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.