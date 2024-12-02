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تطورات الأوضاع بسوريا، بدء انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من حلب - أخبار كلمتك

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تطورات الأوضاع بسوريا، بدء انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من حلب - أخبار كلمتك

تطورات الأوضاع بسوريا، بدء انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:59 مساءً - أفادت وكالة “رويترز” الاخبارية، اليوم الاثنين، ببدء انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من حلب بموجب اتفاق مع الفصائل المسلحة في سوريا.

 بدء انسحاب وحدات حماية الشعب  الكردي 

 وأمس قالت مصادر كردية في شمال سوريا إن مسلحي الفصائل السورية المعارضة أطبقوا الحصار على القوات الكردية المتمركزة في حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود وفي إقليم الشهباء داخل مدينة حلب وريفها الشمالي. 

وأوضحت أن ذلك جاء بعدما سيطرت الفصائل المنضوية في  الجيش الوطني، وإدارة العمليات العسكرية  التابعة لعملية  رد العدوان  بقيادة  هيئة تحرير الشام، على مطار كويرس العسكري شرق مدينة حلب، وقطعها الطريق الدولية السريعة بين مدينة حلب ومحافظة الرقة، بعد أيام من المواجهات العنيفة بين هذه الفصائل والقوات النظامية السورية.

و بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر مدير المركز الإعلامي لـ قوات سوريا الديمقراطية،  قسد ، فرهاد شامي،  أن 3 من مقاتليها قتلوا خلال تصديهم لهجوم نفذته فصائل «الجيش الوطني» على محاور ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين الكردية وقرى إقليم الشهباء الواقعة بالريف الشمالي لمحافظة حلب.

 قسد توسع سيطرتها علي مناطق بحلب 

وعمدت «قسد» إلى توسيع سيطرتها على أحياء عدة ومناطق في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بعد انسحاب القوات الحكومية، من بينها أحياء السريان وبستان باشا والشيخ نجار داخل المدينة، وقرى تل عران وتل حاصل ومسكنة بريف حلب الشرقي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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