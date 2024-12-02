تطورات الأوضاع بسوريا، بدء انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من حلب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:59 مساءً - أفادت وكالة “رويترز” الاخبارية، اليوم الاثنين، ببدء انسحاب وحدات حماية الشعب الكردية من حلب بموجب اتفاق مع الفصائل المسلحة في سوريا.

بدء انسحاب وحدات حماية الشعب الكردي

وأمس قالت مصادر كردية في شمال سوريا إن مسلحي الفصائل السورية المعارضة أطبقوا الحصار على القوات الكردية المتمركزة في حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود وفي إقليم الشهباء داخل مدينة حلب وريفها الشمالي.

وأوضحت أن ذلك جاء بعدما سيطرت الفصائل المنضوية في الجيش الوطني، وإدارة العمليات العسكرية التابعة لعملية رد العدوان بقيادة هيئة تحرير الشام، على مطار كويرس العسكري شرق مدينة حلب، وقطعها الطريق الدولية السريعة بين مدينة حلب ومحافظة الرقة، بعد أيام من المواجهات العنيفة بين هذه الفصائل والقوات النظامية السورية.

و بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، ذكر مدير المركز الإعلامي لـ قوات سوريا الديمقراطية، قسد ، فرهاد شامي، أن 3 من مقاتليها قتلوا خلال تصديهم لهجوم نفذته فصائل «الجيش الوطني» على محاور ناحية شيراوا التابعة لمدينة عفرين الكردية وقرى إقليم الشهباء الواقعة بالريف الشمالي لمحافظة حلب.

قسد توسع سيطرتها علي مناطق بحلب

وعمدت «قسد» إلى توسيع سيطرتها على أحياء عدة ومناطق في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب بعد انسحاب القوات الحكومية، من بينها أحياء السريان وبستان باشا والشيخ نجار داخل المدينة، وقرى تل عران وتل حاصل ومسكنة بريف حلب الشرقي.

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