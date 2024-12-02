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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي محتجز في غزة - أخبار كلمتك

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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي محتجز في غزة - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل جندي محتجز في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - أعلن  جيش الاحتلال  الإسرائيلي،  في بيان اليوم الإثنين، عن مقتل جندي محتجز في قطاع غزة.

مقتل جندي إسرائيلي محتجز في قطاع غزة

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أقل من نصف الأسرى.

ومن جانبها أكدت حركة حماس الفلسطينية أن المحتجزين الإسرائيليين سيعودون أحياء عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي وإلا سيبقى مصيرهم مجهولا.

تابوت جديد للمحتجزين الإسرائيليين كل يوم

وقالت حماس بحسب القاهرة الإخبارية: “كل يوم يستمر فيه نتنياهو بالحكم قد يعني تابوتا جديدا”.

وكانت حماس، أعلنت فى وقت سابق أن  تفشي الأمراض المعدية بين الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال دليل جديد على الظروف الكارثية التي يعيشونها.

 

تعذيب وإهمال طبي وقمع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 

وقالت حماس في بيان إن ما يتعرض له الأسرى من تعذيب وإهمال طبي وقمع يدل على أن حكومة الاحتلال تنتهج سياسة القتل العمد بحقهم.

وأضافت  حماس إن سياسة القتل العمد التي يمارسها الاحتلال بحق الأسرى لا يمكن السكوت عليها وعلى الاحتلال تحمل عواقب جرائمه.

وتعمد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عرقلة مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل.

ويأتي ذلك بضغط من أعضاء حكومة اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي هدد بإسقاط الحكومة في حال إبرام صفقة الأسرى مع حماس.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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