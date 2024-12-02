بدر عبد العاطى: مصر قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:47 مساءً - قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، نستهدف تعزيز استجابة المجتمع الدولي للكارثة الإنسانية في غزة.

احتياجات عاجلة وحلول مستدامة

جاء ذلك خلال كلمته فى المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة ، اليوم فى القاهرة بمشاركة إقليمية ودولية واسعة والذى عقد بعنوان “عام على الكارثة الإنسانية في غزة: احتياجات عاجلة وحلول مستدامة”، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح عبد العاطى أن اجتماع اليوم يأتي في ظل استمرار المأساة غير الإنسانية في غزة.

وأضاف: المأساة غير الإنسانية في غزة فاقمت معاناة الشعب الفلسطيني.

منع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق غير مبررة

وركز على أن الاحتلال يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة بطرق غير مبررة.

وأضاف: الكارثة تزداد حدة مع الهجوم المستمر على وكالة أونروا.

إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل وكالة أونروا

وأدان بشكل كامل إقرار التشريع غير القانوني لحظر عمل وكالة أونروا.

وكشف أن مصر قدمت نحو 70% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة.

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