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انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أخبار كلمتك

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انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أخبار كلمتك

انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:26 مساءً - انطلقت أعمال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وأمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وبمشاركة ١٠٣ وفد للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.

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ويأتي عقد المؤتمر الذى يعقد بإحدى الفنادق الكبرى بالقاهرة في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الإستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

جدير بالذكر ان وزير الخارجية عقد العديد من اللقاءات الثنائية مع عدد من المشاركين فى المؤتمر تناولت العلاقات الثنائية فضلا عن الأوضاع الإقليمية والدولية وكذلك الوضع فى غزة. 

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اليوم، انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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