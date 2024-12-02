"الوطنية المصرية للتربية" تشارك في فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر الوزراء عن التعليم العالي - أخبار كلمتك

"الوطنية المصرية للتربية" تشارك في فعاليات الدورة الـ19 لمؤتمر الوزراء عن التعليم العالي - أخبار كلمتك

السيسي: مستعدون لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات - أخبار كلمتك

السيسي: مستعدون لتوسيع نطاق التعاون مع الكونغو الديمقراطية ليشمل جميع المجالات - أخبار كلمتك

«رئيسة القومي للطفولة» تشارك في مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

«رئيسة القومي للطفولة» تشارك في مؤتمر الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة - أخبار كلمتك

قانونية مستقبل وطن: مؤتمر دعم غزة يعكس جهود مصر لمواجهة الكارثة الإنسانية في فلسطين - أخبار كلمتك

قانونية مستقبل وطن: مؤتمر دعم غزة يعكس جهود مصر لمواجهة الكارثة الإنسانية في فلسطين - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة - أخبار كلمتك

رئيس مجلس النواب يحيل بيان وزير السياحة إلى لجنتي الآثار والثقافة - أخبار كلمتك

توجيه من وزير الإسكان بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم - أخبار كلمتك

توجيه من وزير الإسكان بشأن مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - مدبولي يتابع مؤشرات الأداء وملفات العمل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - مدبولي يتابع مؤشرات الأداء وملفات العمل لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - موعد رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

الرياضة - 01:21 - موعد رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية توضح أسباب الارتفاعات في أسعار السلع وتوقعاتها المستقبلية - أخبار كلمتك

شعبة المواد الغذائية توضح أسباب الارتفاعات في أسعار السلع وتوقعاتها المستقبلية - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي) - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيرته السلوفينية (صور) - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيرته السلوفينية (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيرته السلوفينية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:08 مساءً -  التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع نائبة رئيس الوزراء، وزيرة الشئون الخارجية والأوروبية في سلوفينيا "تانيا فايون"، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

45ec31d93d.jpg

تطور العلاقات المصرية-السلوفينية 

 أشاد عبد العاطي بتطور العلاقات المصرية-السلوفينية في ظل ما يجمع البلدين من علاقات مميزة، مؤكدًا ضرورة المتابعة والبناء على التوصيات التي صدرت عن أعمال الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المشتركة التي تم عقدها في لوبليانا في فبراير ٢٠٢٤ برئاسة وزيري الخارجية، بجانب أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

 

تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية 

 وتبادل الجانبان الرؤى إزاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها التطورات بـ غزة والضفة الغربية، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المصرية في تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، مشيرًا للتحركات الدولية اللازمة لدعم جهود تنفيذ حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية. 

710c08d02e.jpg

كما ثمّن الموقف السلوفيني المؤيد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وموقف سلوفينيا المتوازن إزاء التطورات المتفاقمة في المنطقة، مشيدًا بالاعتراف السلوفيني بالدولة الفلسطينية في مايو ٢٠٢٤، وكذلك قيام سلوفينيا بالتصويت لصالح جميع القرارات الأممية الداعية إلى وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

سنتكوم يكشف كواليس هجوم الحوثيين على مدمرتين أمريكيتين - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق