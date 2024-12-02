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وزير الخارجية يناقش مع نظيره البرازيلي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط (صور) - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية يناقش مع نظيره البرازيلي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط (صور) - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يناقش مع نظيره البرازيلي تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 12:08 مساءً - التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم، "ماورو فييرا"، وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

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وتناول الوزيران جهود تقديم الدعم الإنساني العاجل للشعب الفلسطيني في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة، وضرورة تعزيز التنسيق الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية. 

تعزيز التنسيق الدولي لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية

كما تبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التطورات الراهنة في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتكاتف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

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وتناول اللقاء أيضًا العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والبرازيل التي تشهد تطورًا متصاعدًا، والتي عكسها لقاء رئيس الجمهورية مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا" في نوفمبر ٢٠٢٤، على هامش قمة مجموعة العشرين، وتوقيع وثيقة "الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين. 

 توسيع نطاق التعاون الثنائي بين مصر والبرازيل في مختلف المجالات

وأعرب الوزيران عن تطلعهما إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات واستكشاف فرص جديدة تخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى التعاون الثلاثي في أفريقيا.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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