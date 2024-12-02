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مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مواقفه الداعمة لمغربية الصحراء - أخبار كلمتك

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مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مواقفه الداعمة لمغربية الصحراء - أخبار كلمتك

مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مواقفه الداعمة لمغربية الصحراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها".

وأشاد المجلس في البيان الختامي الصادر في أعقاب قمته الـ 45 التي عقدت بالكويت بقرار "مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بشأن الصحراء المغربية"، كما شدد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمغرب 

في نفس السياق، شدد المجلس الأعلى على "أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك".

 وتناولت القمة الـ 45 لمجلس التعاون الخليجي، العديد من ملفات التعاون بين دول المجلس، لاسيما السياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، فضلا عن تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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