مجلس التعاون الخليجي يجدد التأكيد على مواقفه الداعمة لمغربية الصحراء - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:00 صباحاً - جدد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن المملكة المغربية واستقرارها ووحدة أراضيها".

وأشاد المجلس في البيان الختامي الصادر في أعقاب قمته الـ 45 التي عقدت بالكويت بقرار "مجلس الأمن رقم 2756 الصادر بتاريخ 31 أكتوبر 2024، بشأن الصحراء المغربية"، كما شدد على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها.

مجلس التعاون الخليجي يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمغرب

في نفس السياق، شدد المجلس الأعلى على "أهمية الشراكة الاستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك".

وتناولت القمة الـ 45 لمجلس التعاون الخليجي، العديد من ملفات التعاون بين دول المجلس، لاسيما السياسية والاقتصادية، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك، فضلا عن تطورات الأوضاع على الصعيد الإقليمي.

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