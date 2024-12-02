وسط تصاعد التوترات العسكرية، العراق يعزز أمن حدوده مع سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:43 صباحاً - أعلنت العراق، اليوم الاثنين، التحرك بسرعة في ضوء تصاعد التوترات العسكرية في سوريا، لتأمين حدودها المشتركة مع الجارة سوريا في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات متسارعة على المستويين الأمني والسياسي، مع تصاعد المخاوف من تداعيات الصراع السوري على الداخل العراقي.

تعزيزات عسكرية ومراقبة الحدود

وأكد وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، أن الشريط الحدودي العراقي السوري مؤمن بالكامل، مع استمرار فتح المعابر النظامية للحركة بشكل طبيعي، حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز الإجراءات الأمنية، رفع العراق حالة التأهب ونشر تعزيزات عسكرية شملت 3 ألوية عسكرية واثنين من ألوية الحشد الشعبي.

وأشار العباسي إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار منع تسلل عناصر إرهابية أو انتقال العنف إلى الداخل العراقي، خاصة في ظل تجربته السابقة مع سيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة من البلاد في 2014.

اتصال هاتفي بين الحكومة العراقية والرئيس السوري

وعلى الصعيد السياسي، أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتصالًا هاتفيًّا مع الرئيس السوري بشار الأسد لبحث التطورات الأخيرة. ووفقًا للرئاسة السورية، أكد السوداني أن أمن العراق وسوريا مترابط، مشددًا على استعداد بغداد لتقديم الدعم اللازم لمكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي السورية.

مخاوف عراقية من تداعيات الصراع

وحول المخاوف العراقية، أوضح المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري أن الحدود بين العراق وسوريا لطالما كانت نقطة ضعف أمني منذ 2003.

وأضاف أن الصراع الدائر في سوريا قد ينعكس على العراق في حال تسلل خلايا إرهابية أو امتداد نشاط الميليشيات المسلحة.

وأكد الجبوري أن الحكومة العراقية تواجه تحديات كبيرة في تأمين حدودها، مشيرًا إلى أن التحركات العسكرية الأخيرة تُعد خطوة ضرورية لكنها تحتاج إلى متابعة حثيثة لضمان الأمن في ظل تعقيدات الصراع الإقليمي.

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