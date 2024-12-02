ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا إلى 25 شهيدا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:26 صباحاً - ذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين أن عدد شهداء القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في مشروع بيت لاهيا ارتفع إلى 25 شهيدا.

ضحايا القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا

وخلال الأسابيع الماضية أجبر جيش الاحتلال الفلسطينيين في شمال غزة على النزوح إلى خارج المحافظة، لكن من رفض الأوامر منهم اتجه إلى بيت لاهيا وهناك مكث النازحون في بعض مراكز الإيواء والمنازل.

ويعيش النازحون في بيت لاهيا أوضاعا كارثية بسبب قلة المياه والطعام والقصف الإسرائيلي المتصاعد ضدهم.

وفي الخامس من أكتوبر الماضي بدأ جيش الاحتلال اجتياحا بريا لشمال غزة بذريعة منع حركة حماس من استعادة قوتها في المنطقة، في حين يقول الفلسطينيون إن إسرائيل ترغب في احتلال شمالي القطاع وتحويله إلى منطقة عازلة بعد تهجير سكانه.

محاصرون ببيت لاهيا يطلقون نداءات استغاثة

وناشد الفلسطينيون المحاصرون في بيت لاهيا شمال غزة المجتمع الدولي إدخال الطعام والماء والدواء بعد 60 يوما من الحصار.

وبالأمس الأحد أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 192 صحفيا بعد استشهاد الزميل الصحفي ميسرة صلاح.



جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر بغزة

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و108 مصابين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع إلى 44.429 شهيدا و105.250 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

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