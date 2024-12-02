ارتفاع حصيلة القتلى في معارك شمال سوريا إلى 446 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:10 صباحاً - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة القتلى في المعارك الدائرة في شمال سوريا، والتي دخلت يومها السادس ضمن عملية "ردع العدوان".

حصيلة ضحايا الأحداث الدائرة في سوريا

وبلغ إجمالي الضحايا من العسكريين والمدنيين منذ فجر 27 نوفمبر الفائت 446 قتيلًا.

وشهدت المعارك سقوط 200 قتيل من عناصر "هيئة تحرير الشام"، و44 من فصائل "الجيش الوطني"، إضافة إلى 141 من قوات الجيش السوري، بينهم 120 عنصرًا من قوات الجيش، و6 من الجماعات الموالية لإيران من الجنسية السورية، و15 آخرين من جنسيات غير سورية.

كما أودت المواجهات بحياة 24 مدنيًا، بينهم طفل نتيجة القصف البري، و23 آخرين جراء الغارات الجوية الروسية، منهم 4 أطفال و3 سيدات.

وارتفعت حصيلة القصف الذي استهدف المدينة الجامعية في إلى 4 طلاب جامعيين، بينما قُتل 16 شخصًا في قصف جوي على دوار الباسل في المدينة ذاتها.

وفي إدلب، أسفرت الغارات الروسية عن استشهاد 9 مدنيين، فيما سقط 8 آخرون في قصف استهدف مشفى الجامعة بمدينة حلب.

انسحاب قوات الجيش السوري بشكل مفاجئ

وأسفرت المعارك عن سيطرة "هيئة تحرير الشام" والفصائل المتحالفة معها على مناطق واسعة بعد انسحاب قوات الجيش السوري بشكل مفاجئ، وكان أبرز تلك المناطق مدينة حلب، التي شهدت تفجيرين بسيارتين مفخختين مهدتا لدخول الفصائل المدينة.

وتمكنت الفصائل من السيطرة الكاملة على مطار حلب الدولي ومواقع استراتيجية مثل مركز البحوث العلمية، في خطوة تعد تحولًا كبيرًا في مجريات القتال.

على الجانب الآخر، بدأت قوات الجيش السوري في دفع تعزيزات عسكرية كبيرة لإعادة ترتيب صفوفها ورسم خطوط دفاعية جديدة.

وتركزت القوات في مدينة طيبة الإمام وبلدتي خطاب وصوران بريف حماة الشمالي، إضافة إلى مدينتي السقيلبية ومحردة ذات الغالبية المسيحية في الريف الشمالي الغربي، ومحيط القرى التي تقطنها الطائفة العلوية في ريف حماة الغربي.

وبحسب المرصد، هدأت حدة الاشتباكات في بعض المناطق، لكن التحركات العسكرية تشير إلى احتمال استمرار التصعيد مع محاولات الجيش السوري استعادة السيطرة على المناطق التي فقدها خلال الأيام الماضية.

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