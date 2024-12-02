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مزاعم إسرائيلية عن إرسال إيران وحزب الله قوات جديدة إلى سوريا - أخبار كلمتك

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مزاعم إسرائيلية عن إرسال إيران وحزب الله قوات جديدة إلى سوريا - أخبار كلمتك

مزاعم إسرائيلية عن إرسال إيران وحزب الله قوات جديدة إلى سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:54 صباحاً -  زعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن إيران بدأت بإرسال قوات إلى سوريا لدعم الجيش السوري في مواجهة التنظيمات المسلحة التي شنت هجومًا مباغتًا على ريفي حلب وإدلب.

 

إيران ترسل قوات  لدعم الجيش السوري 

 ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات إيران لتعزيز موقف الحكومة السورية، فيما أثارت التطورات مخاوف إسرائيلية من أن طهران قد تستغل الأحداث لزيادة نفوذها العسكري في سوريا بشكل كبير.

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، استنادًا إلى مصادر استخباراتية غربية، أن حزب الله  قام بتحويل جزء من قواته من لبنان إلى سوريا لحماية منشآته هناك.

 

 ونقلت الهيئة عن مسئولين أمنيين إسرائيليين أن هذه الخطوة قد تسهم في تهدئة الأوضاع على الحدود الشمالية لإسرائيل على المدى القصير.

وعلى الجانب الإيراني، أكد إسماعيل كوثري، عضو لجنة الأمن القومي في  البرلمان الإيراني، أن بلاده لا تستبعد إرسال قوات إضافية إلى سوريا، مشيرًا إلى أن ذلك يعتمد على التطورات الميدانية وقرارات القيادة الإيرانية.

 

نشاط جبهة المقاومة  في سوريا

 كما شدد كوثري على أهمية استمرار ما وصفه بنشاط "جبهة المقاومة" في سوريا، معتبرًا أن الهجمات على حلب تهدف إلى قطع طريق الدعم الإيراني لحزب الله في إطار مخطط تقوده الولايات المتحدة وإسرائيل.

في المقابل، تعهدت طهران بتقديم "شتى أنواع الدعم" لدمشق؛ إذ أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال لقائه بالرئيس السوري بشار الأسد، أهمية دعم الحلفاء في التصدي للهجمات المدعومة من الخارج لإفشال مخططاتها.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه سوريا تصاعدًا كبيرًا في حدة المواجهات؛ ما يضيف أبعادًا جديدة للتوترات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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