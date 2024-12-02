اليوم، انطلاق مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:20 صباحاً - ينعقد اليوم مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وأمينة محمد نائبة السكرتير العام للأمم المتحدة، وبمشاركة ١٠٣ وفود للدول والمنظمات والهيئات الدولية والمؤسسات المالية.

ويأتي عقد المؤتمر بحسب بيان وزارة الخارجية في سياق جهود مصر الداعمة للاستجابة الإنسانية في غزة ولمواجهة الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، حيث يهدف المؤتمر لتأمين التزامات واضحة بتقديم المساعدات لغزة، وتعزيز الدعم الدولي لضمان استدامة الإستجابة للأزمة الإنسانية في غزة، وحشد الجهود لتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، والتخطيط للتعافي المبكر داخل القطاع.

القاهرة تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة غدًا وزير خارجية السعودية يرأس وفد المملكة في مؤتمر المساعدات الإنسانية لغزة بالقاهرة

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