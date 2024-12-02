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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية - أخبار كلمتك

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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية - أخبار كلمتك

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 2 ديسمبر 2024 09:04 صباحاً - نقلت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الاثنين، عن وزارة الدفاع قولها: إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 15 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق روسية خلال الليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 15 طائرة مسيرة أوكرانية، إذ تم تدمير 8 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك، و4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك، و2 فوق شبه جزيرة القرم وواحدة فوق مقاطعة بيلغورود".

أتي هذا فيما يواصل الجيش الروسي تقدمه في مناطق القتال المختلفة في شرق  أوكرانيا، حيث أعلن أمس الأحد، سيطرته على بلدتين جديدتين في مقاطعة دونيتسك بإقليم دونباس في شرق أوكرانيا، ومواصلة تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن "الجيش الروسي حرر بلدتي بيتروفكا وإيليينكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأمس الأحد أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي يواصل تقدمه في مقاطعة كورسك الروسية، ويكبد القوات الأوكرانية خسائر جسيمة.

مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي


وقالت الاستخبارات الروسية، الجمعة: إن الغرب سيقدم على "احتلال" أوكرانيا تحت ستار نشر قوات حفظ السلام.

وأضافت الاستخبارات الروسية: "الناتو ينشر مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي".

والخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: إن موسكو تنتج صواريخ أكثر بعشرة أضعاف من دول حلف الناتو مجتمعة.

 

وشدد بوتين على أنه من المقرر زيادة إنتاج الصواريخ.

بوتين: صاروخ أوريشنيك ليس تحديثًا للأنظمة القديمة بل هو تطوير حديث


والأسبوع الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، لا يعتبر تحديثًا للأنظمة الصاروخية القديمة لدى روسيا، بل هو جديد وحديث.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري ومطوري الصواريخ في الكرملين، أن "مستقبل روسيا يعتمد إلى حد كبير على حل مشاكل العمليات الخاصة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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