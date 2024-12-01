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انتصارا للسنوار، القسام تبث مشاهد توثق تنفيذ كمين مركب لقوات الاحتلال في غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

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انتصارا للسنوار، القسام تبث مشاهد توثق تنفيذ كمين مركب لقوات الاحتلال في غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

انتصارا للسنوار، القسام تبث مشاهد توثق تنفيذ كمين مركب لقوات الاحتلال في غزة (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:44 مساءً - بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الأحد مشاهد من تنفيذ كمين مركب ضد جنود وآليات جيش الاحتلال في حي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية، موجهة هذه العملية إلى قائدهم الراحل يحيى السنوار.

وقالت القسام في قناتها على "تيليجرام": "تنفيذ كمين مركب ضد جنود وآليات العدو في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرق مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطاع".

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر بغزة 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و108 مصابين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع  إلى 44.429 شهيدا و105.250 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان صادر عنه، عن استشهاد  نحو 100 فلسطيني في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

 

 

وأضاف الدفاع المدني في بيانه أن: "قرابة 100 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة جراء عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على المنازل وتجمعات المواطنين، حيث كان أبرز هذه المجازر قصف منزل يعود لعائلة "الأعرج" بحي تل الزعتر خلف محطة أبو قمر والذي يؤوي أكثر من 40 شخصًا".

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

وجاء في البيان: "طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تمنع من ممارسة مهامها في محافظة شمال القطاع حيث أدى هذا الأمر لبقاء مئات المواطنين تحت الأنقاض".

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ421، صعدت قوات الاحتلال  الإسرائيلية هجماتها في شمال ووسط القطاع لا سيما في النصيرات والمغازي ودير البلح وبيت لاهيا ومدينة غزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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