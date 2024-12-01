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مدير إعلام الأونروا في غزة تحذر من مجاعة وشيكة بالقطاع - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:44 مساءً - رصدت إيناس حمدان مدير إعلام الأونروا بقطاع غزة، مشاهد المجاعة التي يعاني منها قطاع غزة، والتي تعكس مشهدا مأساويا للغاية.

المساعدات الإنسانية الغذائية

وقالت «حمدان»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية» إن هناك مجاعة وشيكة يشهدها قطاع غزة نتيجة لعدم تدفق لهذه المساعدات الإنسانية الغذائية منها، موضحة أنه لم يعد بالمخازن شيء من المساعدات، وما يصل من مساعدات يتم توزيعها مباشرة على النازحين والسكان.

معبر كرم أبو سالم

وأضافت أنه تم اليوم تعليق إيصال واستلام المساعدات بشكل مؤقت عبر معبر كرم أبو سالم، لأن الطرق المؤدية لهذا المعبر أصبحت غير آمنة، حيث يقع المعبر في مدينة رفح التي لا تزال حتى الآن منطقة قتال، مشيرة إلى أنه في الأسابيع الماضية وقعت العديد من عمليات السطو على شاحنات المساعدات واستهداف حامليها بالتالي لن نستطيع الاستمرار في تعريض حياة العاملين في المجال الإنساني للخطر.

 

معاناة قطاع غزة

وشددت على أن القطاع يعاني الآن من شبه مجاعة، نتيجة لعدم توفر المساعدات، حيث يتكدس المواطنون على المخابز في القطاع في سبيل الحصول على القليل من الخبز، لذلك الأوضاع في القطاع تتجه نحو الأسوأ بسرعة كبيرة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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