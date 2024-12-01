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تقسم سوريا، إسرائيل تكشف عن موقفها من الأزمة والأطراف التي تدعمها - أخبار كلمتك

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تقسم سوريا، إسرائيل تكشف عن موقفها من الأزمة والأطراف التي تدعمها - أخبار كلمتك

تقسم سوريا، إسرائيل تكشف عن موقفها من الأزمة والأطراف التي تدعمها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:26 مساءً - علق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، على الأزمة الدائرة فى سوريا، وزعم وزير خارجية الاحتلال، جدعون ساعر، أن الحل الأفضل من وجهة نظر تل أبيب هو سيناريو "الدولة الفيدرالية".

تعليق وزير خارجية الاحتلال على الأزمة السورية

وقال جدعون ساعر، حسب ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، الأحد، إنه "لا يوجد طرف جيد في الصراع المتطور بشكل سريع داخل سوريا.

وأضاف جدعون ساعر: "من ناحية، لديك نظام يدعمه المسلحون- وهو محور الشيعة و- ومن ناحية أخرى، المسلحون السنة".

وزير خارجية إسرائيل يعلن الحل الأفضل للاحتلال فى سوريا

وتابع وزير خارجية إسرائيل: "إنك لا تريد حقا أن تنحاز إلى أي جانب في هذا الأمر، لأنه لا يوجد طرف جيد هنا".

وتابع ساعر: "أعتقد أنه من الأكثر واقعية، ومن مصلحة إسرائيل أيضا، تصور مستقبل سوريا كدولة فيدرالية، حيث تتمتع الأقليتان الدرزية والكردية بالحكم الذاتي، وأعتقد أن حلفاءنا الطبيعيين الحقيقيين في هذه المنطقة هم الأقليات، وينبغي أن يكون هذا هو الاتجاه الذي نتبعه".

واستطرد: "أقترح أن ننظر إلى الأمر من منظور أوسع للمنطقة، لأنه حتى لو لم نكن نشطين عسكريا، فيجب أن ننتبه إلى كيفية تشكيل المنطقة".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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