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وزير الخارجية الإيراني يلتقي بشار الأسد في العاصمة دمشق - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية الإيراني يلتقي بشار الأسد في العاصمة دمشق - أخبار كلمتك

وزير الخارجية الإيراني يلتقي بشار الأسد في العاصمة دمشق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 07:10 مساءً - التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، الرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

 

لقاء وزير الخارجية الإيراني وبشار الأسد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الأحد، إن الجماعات السورية المعارضة التي سيطرت على مناطق واسعة من حلب وإدلب شمال سوريا خلال الأيام القليلة الماضية لن تصل إلى أي نتيجة.

 

جولة إقليمية لوزير الخارجية الإيراني 

وذكر عراقجي، في كلمة له أمام حشد من القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني: "على الجماعات التكفيرية ومناصريها أن تعلم أنها لن تصل إلى أي مكان، في ظل وجود قوى المقاومة، والقوى التي تقاتل من أجل شرف وطنها".

وأضاف عراقجي الذي يقوم اليوم بجولة إقليمية تشمل سوريا وتركيا وعددًا من دول المنطقة لمناقشة الأحداث السورية الأخيرة "لقد ثبت أن أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية تسير في نفس الاتجاه وهذه حقيقة تاريخية".

 

المعارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة

واحتدمت المعارك بين الجيش السوري وفصائل مسلحة، حول مدينة حلب، التي قالت الفصائل إنها دخلت أحياء منها، فيما أعلن الجيش أنه تصدى للهجوم وكبدها خسائر فادحة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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