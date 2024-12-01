لحظة اقتحام القصر الرئاسي بمدينة حلب في سوريا (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:53 مساءً - انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى اليوم، يرصد لحظة اقتحام عناصر هيئة تحرير الشام والفصائل المسلحة، القصر الرئاسي في مدينة حلب السورية.

اقتحام قصر الضيافة التابع للرئاسة السورية فى حلب

ووفق ما ظهر فى المقاطع المصورة لـ اقتحام قصر الضيافة التابع لـ الرئاسة السورية في حلب، تجولت العناصر المسلحة داخل القصر، والذي يستخدم عادة لاستقبال ضيوف الشرف خلال زيارتهم إلى سوريا.

— عماد فتحي E.Fathi (@emad_badish) https://twitter.com/emad_badish/status/1863248369033834912?ref_src=twsrc%5Etfw

وشنت الفصائل المسلحة، هجمات على مواقع قوات الجيش السوري شمال غرب البلاد، وقطعت الطريق الدولي الذي يصل العاصمة دمشق بحلب، كبرى مدن شمال سوريا، وتمكنت هذه العناصر الإرهابية من السيطرة على عشرات البلدات والنقاط العسكرية في حلب وتواصل تقدمها في حماة.

تحرير الشام تعرض على قسد مغادرة حلب بشكل آمن

فى ذات السياق عرضت "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة منضوية تحتها، على قوات قسد الكردية مغادرة مدينة حلب بشكل آمن.

الأسد يتعهد باستخدام القوة للقضاء على الإرهاب

من جهته تعهد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم، باستخدام "القوة للقضاء على الإرهاب"، وفق ما نشرت الرئاسة السورية.

وقال الأسد خلال تلقيه اتصالًا من مسؤول أبخازي، إن "الإرهاب لا يفهم إلا لغة القوة وهي اللغة التي سنكسره ونقضي عليه بها أيًا كان داعموه ورعاته".

أضاف الرئيس السوري بشار الأسد: إن "الإرهابيون لا يمثّلون لا شعبًا ولا مؤسسات ولكن الأجهزة التي تشغّلهم وتدعمهم".

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