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ولي العهد السعودي يصل إلى دولة الإمارات في زيارة خاصة - أخبار كلمتك

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ولي العهد السعودي يصل إلى دولة الإمارات في زيارة خاصة - أخبار كلمتك

ولي العهد السعودي يصل إلى دولة الإمارات في زيارة خاصة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:37 مساءً - أفادت وكالة الأنباء السعودية، مساء اليوم الأحد، أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يصل إلى دولة الإمارات في زيارة خاصة.

بن زايد يؤكد لـ الأسد دعم الإمارات للدولة السورية في محاربة الإرهاب

وفي سياق آخر، أجرى الرئيس السوري  بشار الأسد اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، أمس السبت، بحثا خلاله التطورات الأخيرة في سوريا وعددا من الملفات الإقليمية.


الأسد يبحث مع رئيس الإمارات التطورات الأخيرة في سوريا

وشدد الرئيس الأسد خلال الاتصال على أن "سوريا مستمرة في الدفاع عن استقرارها ووحدة أراضيها في وجه كل الإرهابيين وداعميهم، وهي قادرة وبمساعدة حلفائها وأصدقائها على دحرهم والقضاء عليهم مهما اشتدت هجماتهم الإرهابية".

ومن جانبه، أكد محمد بن زايد خلال الاتصال وقوف بلاده مع الدولة السورية ودعمها في محاربة الإرهاب وبسط سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها.

التطورات الأخيرة في سوريا

وفي السياق ذاته بحث الرئيس السوري  في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة في سوريا، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.

 

الأسد والسوداني يبحثان تطورات الأوضاع في حلب والعراق

وقالت الرئاسة السورية في بيان: "الرئيس بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة، والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعددًا من القضايا العربية والدولية".

وأضافت: "الرئيس محمد شياع السوداني يؤكد خلال الاتصال أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد، مشددا على استعداد العراق لتقديم كل الدعم اللازم لسورية لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته، مؤكدا تمسُّك بلاده باستقرار سورية وسيادتها ووحدة أراضيها".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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