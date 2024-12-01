ترامب يعلن تعيين مسعد بولس مستشارا للشؤون العربية والشرق أوسطية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 06:21 مساءً - عين الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب، صهره اللبنانى مسعد بولس، كمستشار له للشؤون العربية والشرق أوسطية.

ترامب يعين مسعد بولس فى منصب مستشار الشئون العربية

مسعد بولس، رجل أعمال من أصول لبنانية، لم يدخر جهدًا لدعم ترامب خلال حملته الانتخابية، خاصة في ولاية ميشيجن المتأرجحة، مستغلًا حالة الإحباط في صفوفهم تجاه الحزب الديمقراطي بسبب طريقة تعاطيه مع الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان.

وأصبح الملياردير مسعد بولس من المقربين من ترامب بحكم القرابة العائلية التي جمعتهما بعدما تزوج نجله مايكل بولس بأصغر بنات الرئيس ترامب، تيفاني ترامب في العام 2022.

ميلاد مسعد بولس فى لبنان وانتقاله إلى ولاية تكساس

ولد مسعد بولس في لبنان وانتقل بعدها إلى تكساس حينما كان لا يزال مراهقًا، ودرس القانون هناك بجامعة "هوستون". وبعد إنهاء مشواره التعليمي، تولى إدارة أعمال عائلته ليصبح المدير التنفيذي لشركة "SCOA Nigeria"، المختصة في توزيع المركبات والتجهيزات بمنطقة غرب أفريقيا.

مسعد بولس استطاع دخول عالم السياسة الأمريكية بحكم مصاهرته ترامب، وخلال الحملة الانتخابية الرئاسية للحزب الجمهوري سخر أصوله اللبنانية من أجل حشد أصوات الناخبين العرب الأمريكيين، وبالأخص المحبطين من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس وطريقة تعاطي إدارته مع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان، والتي تجسدت نتائجها بعدما فشلت هاريس في الفوز بأصوات الناخبين بولاية ميشيغن الحاسمة، والتي تقيم بها أعداد كبيرة من الجاليات العربية.

ووعد ترامب وحملته اليمنيين الأمريكيين في ميشيجن بألا تمتد الحرب في الشرق الأوسط إلى اليمن، متعهدًا بمزيد من الاستقرار لبلدهم.

وكانت التصريحات التي خرجت من المجموعة اليمنية في مدينة هامترامك وعمدة المدينة أمير غالب العلنية بعد لقائها مع ترامب تشير إلى أنه وعد بإنهاء الحرب على غزة، وأنه يمثلها في ما يخص الحفاظ على القيم الأسرية والمجتمعية.

الوعود نفسها رددها مسعد بولس وغيره من حلفاء ترامب، حيث حاولوا إقناع الناخبين بأن ترامب لديه مقاربة مغايرة وسيعمل على إعطاء الأولوية للاستقرار وتفادي اندلاع نزاعات جديدة في الشرق الأوسط، رغم أن الولاية الرئاسية السابقة لترامب شهدت خطوات غير مسبوقة على الصعيد الأمريكي صبت كلها في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي.

ترامب بجوار مسعد بولس، كلمتك

وعندما ترامب كان رئيسًا للولايات المتحدة بين 2016 و2020 دعم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، واعترف بـ"السيادة الإسرائيلية" على مرتفعات الجولان المحتلة، ورعا اتفاقات التطبيع بين عدد من البلدان العربية والاحتلال.

دور مسعد بولس فى وقف العدوان على لبنان

وفي ما يخص العدوان الإسرائيلي على لبنان، قال مسعد بولس خلال الحملة الانتخابية في تصريحات إعلامية إنه في حال فوز ترامب بالانتخابات "فسيعمل بشكل فوري على إنهاء الحرب في لبنان ولن ينتظر حتى يتم تنصيبه رئيسًا في يناير ".

وفي 30 أكتوبر الماضي، كتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "إكس": "سأحل المشكلات التي سببتها كامالا هاريس وجو بايدن وأوقف المعاناة والدمار في لبنان"، مشيرًا إلى أنه يود أن يعود الشرق الأوسط إلى "سلام حقيقي، سلام دائم، وسوف نحقق ذلك على الوجه الصحيح حتى لا يتكرر الأمر كل خمس أو عشر سنوات".

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