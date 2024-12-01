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الولايات المتحدة تكشف حقيقة تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية - أخبار كلمتك

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الولايات المتحدة تكشف حقيقة تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية - أخبار كلمتك

الولايات المتحدة تكشف حقيقة تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 05:15 مساءً - قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مساء اليوم الأحد، إن فكرة تزويد أوكرانيا بأسلحة نووية ليست قيد الدراسة، وذلك وفقا لشبكة «العربية» الإخبارية.

مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي

وقالت الاستخبارات الروسية، الجمعة، إن الغرب سيقدم على "احتلال" أوكرانيا تحت ستار نشر قوات حفظ السلام.

وأضافت الاستخبارات الروسية: "الناتو ينشر مراكز تدريب في أوكرانيا لتعبئة نحو مليون جندي".

والخميس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو تنتج صواريخ أكثر بعشرة أضعاف من دول حلف الناتو مجتمعة.

وشدد بوتين على أنه من المقرر زيادة إنتاج الصواريخ.

بوتين: صاروخ أوريشنيك ليس تحديثا للأنظمة القديمة بل هو تطوير حديث

والأسبوع الماضي، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن صاروخ "أوريشنيك" الفرط صوتي، لا يعتبر تحديثا للأنظمة الصاروخية القديمة لدى روسيا، بل هو جديد وحديث.

وأضاف بوتين خلال اجتماع مع قيادة وزارة الدفاع والمجمع الصناعي العسكري ومطوري الصواريخ في الكرملين، أن "مستقبل روسيا يعتمد إلى حد كبير على حل مشاكل العمليات الخاصة".

وتصدر صاروخ "أوريشنيك" Oreshnik الروسي العابر للقارات والمتوسط المدى محركات البحث حول العالم بعد إعلان الرئيس الروسي استخدامه في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وسبق أن قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا أطلقت صاروخًا باليستيًّا جديدًا متوسط المدى على أوكرانيا، ردًّا على استخدام كييف هذا الأسبوع لصواريخ أمريكية وبريطانية في ضرب عمق روسيا.

 

إيقاف الصاروخ الجديد "أوريشنيك"

ووفقا لمؤشرات "Google"، كانت أكثر عمليات البحث في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا حول كلمات "أوريشنيك" (أي البندق Oreshnik=Hazel)  و"صواريخ فرط صوتية" و"روسيا".

ووفق "Google"، ظهر الاهتمام بالصاروخ الروسي الحديث في جميع أنحاء العالم تقريبًا، بما في ذلك الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وكذلك أستراليا.

وفي خطاب متلفز للأمة الروسية، حذر الرئيس الروسي من أن أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية لن تكون قادرة على إيقاف الصاروخ الجديد "أوريشنيك".

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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