خوفا من مصير أوكرانيا، جورجيا ترفض الانضمام لأوروبا، ورئيسة الاتحاد تهاجم قيادة تبليسي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:59 مساءً - هاجمت أورسولا فون دير لاين، رئيسة الاتحاد الأوروبي، القيادة في جورجيا، وذلك بسبب تأجيل الحكومة في جورجيا تأجيل محادثات عضويتها في الاتحاد الأوروبي حتى 2028.

رئيسة الأتحاد الأوروبي تهاجم جورجيا

وعلقت رئيسة الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، فقالت: "نحن نأسف لابتعاد القيادة الجورجية عن الاتحاد الأوروبي وقيمه."

وتابعت أورسولا فون دير لاين قائلة: "يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب شعب جورجيا واختياره لمستقبل أوروبي. ويبقى باب الاتحاد الأوروبي مفتوحًا. إن عودة جورجيا إلى مسار الاتحاد الأوروبي تقع في أيدي القيادة الجورجية."



اجدير بالذكر أنه اندلعت اشتباكات أمام برلمان جورجيا في العاصمة تبليسي، بين الشرطة ومتظاهرين من الشعب، الذين كانوا يحتجون على قرار الحكومة التي قررت تأجيل محادثات عضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.

وقامت عناصر ملثمة من قوات مكافحة الشغب في جورجيا، بإطلاق أعيرة مطاطية، والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه أثناء تحركهم لتفريق المحتجين الذين ألقوا مفرقعات، كما شُوهدت ألسنة لهب تتصاعد من إحدى نوافذ مبنى البرلمان.

تأجيل الانضمام للاتحاد الأوروبي

ويذكر أن جورجيا، تقع بين آسيا وآوروبا وهى واقعة في القوقاز ومطلة على البحر الأسود، حدثت فيها اضطرابات منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في 26 أكتوبر الماضي، حيث فاز حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، الأمر الذي دفع المعارضة الجورجية، الموالية للغرب والرئيسة سالومي زورابيشفيلي، إلى التنديد بذلك، والتأكيد أن الانتخابات شهدت مخالفات.

اندلاع الاشتباكات في جورجيا، كلمتك

وبعد تأجيل الانضمام للاتحاد الأوروبي، واندلاع التظاهرات المؤيدة للانضمام في جورجيا، قامت الشرطة في جورجيا بفض التظاهرات المؤيدة، يومي الخميس والجمعة الماضيين، واستخدامت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع، وقبضت على نحو 150 شخصًا من جورجيا.

اشتعال الأزمة في جورجيا

واشتعلت الأزمة في جورجيا، التي يبلغ عدد سكانها 3.8 مليون نسمة، منذ أعلن حزب الحلم الجورجي الحاكم، الخميس الماضي، تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات مقبله أي في 2028.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يشعر بالقلق مع الولايات المتحدة، بسبب ما يعتبرانه تحولًا من جانب جورجيا، بعيدا عن المسار المؤيد للغرب والعودة إلى روسيا. حيث خرجت احتجاجات كبيرة مناهضة للحكومة في العاصمة تفليس، خلال الأيام الماضية.

واتهم رئيس الوزراء في جورجيا المعارضين لوقف محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي بالتخطيط لثورة، على غرار احتجاجات ساحة الاستقلال في أوكرانيا عام 2014.

وأثار المسؤول الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الأحد، القلق بعد حديثه على تطبيق تيليجرام، أن جورجيا "تمضي بسرعة على نفس المسار الأوكراني، نحو الهاوية المظلمة. وعادة ما تنتهي مثل هذه الأمور بشكل سيئ للغاية".



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