الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم - أخبار كلمتك

الهيئة البرلمانية لـ «حماة الوطن» بالنواب والشيوخ تقدم مقترحاتها بشأن تعديل قانون الإيجار القديم - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم» - أخبار كلمتك

وزير العمل يُسلم عقود عمل لـ «ذوي الهمم» - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:23 - مشاهدة مباراة ريال مدريد وخيتافي بث مباشر في الدوري الإسباني اليوم - أخبار كلمتك

تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

تعاون جديد بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنظيم أسواق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

على رأسهم أكرم توفيق، بدلاء الأهلي لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

على رأسهم أكرم توفيق، بدلاء الأهلي لمواجهة البنك في الدوري - أخبار كلمتك

آمنة الطرابلسي رئيسًا جديدًا لاتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

آمنة الطرابلسي رئيسًا جديدًا لاتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: تسهيلات غير مسبوقة لجذب استثمارات السيارات العالمية - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء: تسهيلات غير مسبوقة لجذب استثمارات السيارات العالمية - أخبار كلمتك

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

الكشف عن سقوط ضحايا بتفجير استهداف قوات الانتقالي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

الكشف عن سقوط ضحايا بتفجير استهداف قوات الانتقالي(تفاصيل جديدة) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. بدء تصوير «ظلم المصطبة» لـ ريهام عبد الغفور - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:09 مساءً - لقي ما لايقل عن 8 أشخاص مقتلهم بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

وأعلنت ما تسمى بـ “هيئة تحرير الشام” والفصائل المسلحة، مساء اليوم الأحد، السيطرة على كامل محافظة إدلب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية عبر منصة "إكس".

غارات جوية على مناطق في ريفي حلب وإدلب

جاء ذلك بعد أن قالت مصادر سورية رسمية، صباح الأحد، إن الطيران الروسي شن غارات جوية على مناطق في ريفي حلب وإدلب.

وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات الجوية تكثفت خلال الساعات الأخيرة على معاقل ومراكز القيادة الخاصة بالفصائل المسلحة في قلب مدينة إدلب.

ولقي 18 مسلحًا مصرعهم وأصيب آخرون إثر تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غرب مدينة  إدلب السورية.

وأوضحت مصادر خاصة في إدلب أن الهجوم وقع في حي جمعية الزهراء غرب المدينة، إذ أسفر عن مقتل 18 مسلحًا وإصابة آخرين، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت الفصائل المسلحة في سوريا، اليوم الاحد،  السيطرة على سجن حلب المركزي.

وقبل وقت سابق، أفاد مصدر عسكري سوري بأن وحدات من الجيش السوري العاملة على اتجاه الريف الشمالي لمحافظة حماة قامت بتعزيز خطوطها الدفاعية، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق.

وجاء ذلك بعد هجوم مفاجئ على نطاق واسع قامت به "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة أخرى على مناطق من محافظة حلب وريف إدلب خلال الأيام القليلة الماضية.

السيطرة على مطار حلب الدولي

ولأول مرة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تسيطر تلك الفصائل ليس فقط على هذه المساحات، بل أيضًا على مطار مدني دولي، إذ أعلن ما يعرف بـ"قيادة التحالف العسكري المعارض في سوريا"، أن قواتها تسيطر الآن على مطار المدينة، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم تلك القيادة حسن عبدالغني، بتغريدة على حسابه في إكس: سيطرت وحداتنا على  مطار حلب الدولي، الواقع شرق المدينة مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل وانتشار طواقم الإنقاذ بعد هجوم صاروخي من اليمن - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق