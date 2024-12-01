8 قتلى بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:09 مساءً - لقي ما لايقل عن 8 أشخاص مقتلهم بغارات روسية على مدينة إدلب شمال غرب سوريا.

وأعلنت ما تسمى بـ “هيئة تحرير الشام” والفصائل المسلحة، مساء اليوم الأحد، السيطرة على كامل محافظة إدلب، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية عبر منصة "إكس".

غارات جوية على مناطق في ريفي حلب وإدلب

جاء ذلك بعد أن قالت مصادر سورية رسمية، صباح الأحد، إن الطيران الروسي شن غارات جوية على مناطق في ريفي حلب وإدلب.

وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات الجوية تكثفت خلال الساعات الأخيرة على معاقل ومراكز القيادة الخاصة بالفصائل المسلحة في قلب مدينة إدلب.

ولقي 18 مسلحًا مصرعهم وأصيب آخرون إثر تعرضهم لكمين ناري نفذته جهة مجهولة غرب مدينة إدلب السورية.

وأوضحت مصادر خاصة في إدلب أن الهجوم وقع في حي جمعية الزهراء غرب المدينة، إذ أسفر عن مقتل 18 مسلحًا وإصابة آخرين، بحسب وكالة "سبوتنيك".

وأعلنت الفصائل المسلحة في سوريا، اليوم الاحد، السيطرة على سجن حلب المركزي.

وقبل وقت سابق، أفاد مصدر عسكري سوري بأن وحدات من الجيش السوري العاملة على اتجاه الريف الشمالي لمحافظة حماة قامت بتعزيز خطوطها الدفاعية، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق.

وجاء ذلك بعد هجوم مفاجئ على نطاق واسع قامت به "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة أخرى على مناطق من محافظة حلب وريف إدلب خلال الأيام القليلة الماضية.

السيطرة على مطار حلب الدولي

ولأول مرة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تسيطر تلك الفصائل ليس فقط على هذه المساحات، بل أيضًا على مطار مدني دولي، إذ أعلن ما يعرف بـ"قيادة التحالف العسكري المعارض في سوريا"، أن قواتها تسيطر الآن على مطار المدينة، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم تلك القيادة حسن عبدالغني، بتغريدة على حسابه في إكس: سيطرت وحداتنا على مطار حلب الدولي، الواقع شرق المدينة مباشرة.

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