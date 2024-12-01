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وزير خارجية مالي: نعول على الدور المصرى في تقديم الحلول السلمية بالشرق الأوسط وأفريقيا - أخبار كلمتك

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وزير خارجية مالي: نعول على الدور المصرى في تقديم الحلول السلمية بالشرق الأوسط وأفريقيا - أخبار كلمتك

وزير خارجية مالي: نعول على الدور المصرى في تقديم الحلول السلمية بالشرق الأوسط وأفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - قال عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي: إن هناك تعاونا كبيرا مع مصر فى مجال البنية التحتية.

 مالي تعلن عن تعاون كبير مع مصر 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 وزير خارجية مالي يشيد بالدور المصري  في الشرق الأوسط

وأضاف وزير الخارجية المالى: نعول على الدور المصرى بتقديم الحلول السلمية بالشرق الأوسط وأفريقيا. 

وثمن على الجهود التى تقدمها مصر من خلال دعم بلاده فى مجالات عديدة. 

 

بدر عبد العاطى لنظيره المالي: توجيهات رئاسية بتقديم كل الدعم للقارة الأفريقية

بدر عبد العاطى يشارك في اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع G7

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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