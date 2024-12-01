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جماعة الحوثي تعلن قصف موقع حيوي في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي - أخبار كلمتك

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جماعة الحوثي تعلن قصف موقع حيوي في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي - أخبار كلمتك

جماعة الحوثي تعلن قصف موقع حيوي في إسرائيل بصاروخ فرط صوتي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الأحد: نفذنا عملية ضد هدف في منطقة يافا بفلسطين المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي.

جماعة الحوثي تقصف هدفا حيويا في إسرائيل 

وأضافت جماعة الحوثي: "استهدفنا موقعا حيويا في منطقة يافا وأصبناه بدقة وسنواصل تصعيد عملياتنا العسكرية بالصواريخ والمسيرات دعما لغزة والضفة".

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه، أنه اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل اختراقه المجال الجوي الإسرائيلي.

وفي تقرير أولي، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي: "انطلقت صفارات الإنذار في عدد من المناطق في وسط إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن، والتفاصيل لاحقا".

صفارات الإنذار تدوي وسط إسرائيل

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان لاحق: "بعد انطلاق صفارات الإنذار صباح الأحد في مناطق الشفيلة ولخيش واليركون، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يعبر إلى داخل الأراضي الإسرائيلية".

إصابات بعد إطلاق الصاروخ من اليمن

ومن جهتها، أفادت إذاعة جيش الاحتلال  الإسرائيلي بإصابة 4 أشخاص بجروح طفيفة خلال تدافعهم باتجاه الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وأمس السبت، كان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن أن سفينة صواريخ تابعة للبحرية في البحر الأبيض المتوسط اعترضت طائرة مسيرة في طريقها إلى إسرائيل كانت قادمة من الشرق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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