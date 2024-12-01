بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 04:01 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل صورة زعم البعض أنها لجثة قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، في غارة جوية روسية، كما تداول آخرون وثيقة ادعى فيها البعض أنها نُشرت من قبل إدارة الشئون السياسية لما وصفوه بـ "إدارة الشئون السياسية للمناطق المحررة بسوريا"، نعت أبو محمد الجولاني، وادعت أنه قُتل في المعركة.

انتشار صورة جثة أبو محمد الجولاني



أثارت الصورة المنتشرة لجثة الشخص، الذي زعم العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أنها لقائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، أثارت ردود أفعال واسعة بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وفتحت باب الجدل حول حقيقة مقتل أبو محمد الجولاني في غارة روسية بحلب.

تداول صورة لجثة مزعومة للجولاني، كلمتك



البداية كانت لصورة ظهرت في حسابات العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ادعت بعض الحسابات أن أبو محمد الجولاني قٌتل في غارة جوية روسية على سوريا، بعد سيطرة ما يُعرف بفصيل هيئة تحرير الشام على بعض المدن الشمالية في سوريا، ومنها حلب.

هل قُتل الجولاني في غارة روسية بأدلب



كما رجحت وسائل الإعلام السورية احتمال مقتل الجولاني، مدعية أنه كان في إحدى المباني التي تم قصفها، في الساعات الماضية، في غارة روسية على "إدلب"، وذكرت الصحيفة السورية "الوطن" أنه تم فرض طوق أمني على مقر الهيئة، لكنها لم تؤكد مقتل أبو محمد الجولاني.

حقيقة مقتل أبو محمد الجولاني، كلمتك



بعد انتشار الصورة المزعومة لما وصفوه بأنها "جثة" قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، انتشرت صورة لما وصف بأنه "بيان" من إدارة الشئون السياسية للمناطق المحررة بسوريا، وكان عبارة عن نعي للجولاني، جاء فيه "ببالغ الحزن والأسى، تنعى استشهاد القائد العسكري البطل أبو محمد الجولاني، الذي قدم حياته فداء للثورة بعد 13 عامًا من الثورة السورية."

بيان مقتل أبو محمد الجولاني



وذكر البيان المزعوم أن الجولاني "كان القائد رمزًا للشجاعة والتضحية، حيث قاد قواته ببسالة وإخلاص في مواجهة التحديات والصعاب، منذ بداية الثورة، كان القائد في الصفوف الأمامية، مدافعا عن حقوق الشعب السوري في الحرية والكرامة. لم يتوان لحظة عن تقديم الدعم والمساندة لرفاقه في السلاح، وكان دائما مثالًا يحتذى به في التفاني والإخلاص."

وثيقة مزعومة لمقتل الجولاني، كلمتك



وزعم البيان مقتل أبو محمد الجولاني حيث ذكر أن "لقد فقدنا اليوم قائدًا عظيمًا، حيث استشهد بغارة روسية غاشمة وبتوافق دولي لكن إرثه سيظل حيا في قلوبنا وذاكرتنا. سنواصل السير على خطاه، مستلهمين من شجاعته وإصراره على تحقيق النصر والعدالة."

حقيقة مقتل الجولاني في إدلب



أثار البيان المزعوم جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وبالبحث عن الصورة المتداولة، تأكد أنها صورة لشخص يلقب بـ "أبو القعقاع التوحيدي"، وهو أردني من تنظيم ما يُعرف باسم "جبهة النصرة، وقُتل عام 2015 خلال قصف جوي نفذه الجيش السوري آنذاك، على مواقع لتنظيم "داعش" في مدينة القريتين في ريف حمص الشرقي، وذلك ما أكدته وكالة الأنباء الأردنية "عمون".

قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، كلمتك



نشرت الصورة وسائل إعلام سورية، وذكرت الصفحة الرسمية للجيش السوري آنذاك أنه "تم قتل أحد مسؤولي تنظيم داعش المدعو حازم منيزل أبو رمان (30 سنة)، الملقب "أبو القعقاع" وهو أردني الجنسية من مدينة السلط، إثر استهداف سلاح الجو السوري لأحد مقرات التنظيم في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي، وأبو رمان هذا يحمل شهادة بكالوريوس في اللغة الانجليزية، ومسؤول كبير في تنظيم داعش، تولى مسألة "نص عقد الذمة" في مدينة القريتين بريف حمص الشرقي."

وأكد النشطاء أن الصورة المنتشرة، ليست لقائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني، ولم تصدر أي بيانات مؤكدة تشير لمقتل الجولاني.

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