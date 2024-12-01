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وزير خارجية مالى يشيد بدور مصر في القارة الافريقية - أخبار كلمتك

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وزير خارجية مالى يشيد بدور مصر في القارة الافريقية - أخبار كلمتك

وزير خارجية مالى يشيد بدور مصر في القارة الافريقية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 03:00 مساءً - قال عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي: إن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، مشيرًا إلى أن مصر دولة كبيرة، وتتمتع بحضارة عريقة. 
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. 
وركز على أن مصر ومالي يجمعهما علاقات تاريخية تعود إلى آلاف السنين، وتشمل التعاون التجاري والديني. 
وقال: التاريخ والجغرافيا والحضارة المصرية تضع مصر في مسؤولية مواصلة التعاون مع دول القارة الإفريقية. 
واشار إلى أن دولته تعول على دور مصر حتى تقدم الحلول السلمية سواء في الشرق الأوسط أو القارة السمراء.  وأكد حرص الرئيس المالي على تعزيز العلاقات مع مصر كونها تتمتع بالحكمة في تقدير الأوضاع المتوترة وعدم الاستقرار والعمليات الانتقالية التي تشهدها بعض البلدان
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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