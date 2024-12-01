أمير الكويت: نجدد إدانتنا للاحتلال الغاشم والإبادة الجماعية في قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - قال أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، خلال كلمته في افتتاح أعمال قمة دول مجلس التعاون الخليجي الخامسة والأربعين بالكويت:نجدد إدانتنا للاحتلال الإسرائيلي الغاشم والإبادة الجماعية التي يرتكبها في قطاع غزة.

أمير الكويت يدين العدوان الإسرائيلي على غزة

وأضاف أمير الكويت في كلمته:" ندعو إلى وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية".

وتابع:" ندين الاعتداءات الإسرائيلية على كل من لبنان وسوريا وإيران وندعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة الأميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".

ويأتي ذلك بعدما جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، دعوته إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

بن غفير يدعو لتهجير أهالي غزة

وقال بن غفير في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: "أتحدث في كل جلسة عن أهمية تهجير سكان قطاع غزة طوعيا والظروف مناسبة لذلك الآن".

وأضاف بن غفير: "أعمل جاهدا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتعزيز تشجيع الهجرة من غزة وبدأت اكتشف انفتاحا معينا".

الاستيطان في قطاع غزة

وتابع: "إن أفكار مثل الاستيطان في غزة مرحب بها والمرة الوحيدة التي هزمنا فيها أعداءنا كانت عندما أخذنا الأراضي منهم، لكن هذا لا يرضيني أريد تشجيع الهجرة".

وأشار وزير الأمن القومي إلى أنه "سيستقيل إن تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة غير مسؤولة".

وذكر أن "الصفقة المطروحة حاليا لن تعيد جميع المختطفين".

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