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تشاد كرونيستر رئيسًا لإدارة مكافحة المخدرات في ادارة ترامب - أخبار كلمتك

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تشاد كرونيستر رئيسًا لإدارة مكافحة المخدرات في ادارة ترامب - أخبار كلمتك

تشاد كرونيستر رئيسًا لإدارة مكافحة المخدرات في ادارة ترامب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:48 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، عن ترشيحه لشريف مقاطعة تامبا في ولاية فلوريدا، تشاد كرونيستر، لتولي منصب مدير إدارة مكافحة المخدرات (DEA)، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية.

ترامب يرشح تشاد كرونيستر رئيسًا لإدارة مكافحة المخدرات

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله: "كرونيستر شغل منصب شريف مقاطعة تامبا لمدة 32 عامًا، وكان جزءًا من مبادرات مكافحة المخدرات ومكافحة  الاتجار بالبشر.


وأضاف: "بصفته مديرًا لإدارة مكافحة المخدرات، سيعمل تشاد كرونيستر مع المدعية العامة بام بوندي لتأمين الحدود، ووقف تدفق الفنتانيل وغيره من المخدرات غير المشروعة عبر الحدود الجنوبية مع المكسيك، وإنقاذ الأرواح".

وأوضح ترامب أن مكافحة الفنتانيل أصبحت من أولويات سياسته، مشيرًا إلى أنه جعل استمرار الاتفاقية التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا (T-MEC) مشروطًا بتقليل تدفق هذا المخدر غير القانوني.

 انتشار الفنتانيل على الصين

كما ألقى باللوم في انتشار الفنتانيل على الصين، بعدها مصدرًا رئيسًا لبعض مواده الأولية.

وربط الرئيس المنتخب الأزمة الصحية الناجمة عن استهلاك المواد الأفيونية بالعصابات المنظمة في المكسيك وأمريكا اللاتينية، وأيضًا بالهجرة غير النظامية.

يُذكر أن وباء المواد الأفيونية بدأ في أوائل الألفية الجديدة نتيجة الإفراط في وصف هذه الأدوية لعلاج الألم، ما أدى إلى مستويات قياسية من الإدمان.

وفي عامي 2021 و2022، تجاوز عدد الوفيات المرتبطة بالمخدرات الأفيونية حاجز 100 ألف وفاة سنويًّا.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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