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وزير الخارجية: مستعدون لنقل تجربة مصر في مكافحة الإرهاب لدولة مالي - أخبار كلمتك

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وزير الخارجية: مستعدون لنقل تجربة مصر في مكافحة الإرهاب لدولة مالي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: مستعدون لنقل تجربة مصر في مكافحة الإرهاب لدولة مالي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:43 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، استعداد مصر لنقل خبراتها كاملة في مجال مكافحة ودحر الإرهاب لدولة مالي. 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.  

وركز عبد العاطى على ان مصر نجحت في تقديم نموذج يحتذى به في دحر الإرهاب وهزيمته بناء على عدة محاور، أهمها المحور الأمني والاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير فرص عمل للشباب، وتفكيك الأيديولوجية المتطرفة من خلال دور المؤسسات الدينية في تحصين الشباب من تجنيدهم من جانب الجماعات الإرهابية الإجرامية، وأخيرا قطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية.

وأضاف عبدالعاطي أن هناك تعاونًا كاملًا بين وزارات الدفاع والداخلية في البلدين وكل المؤسسات الأمنية في مصر توفر التدريب اللازم وبرامج بناء القدرات للأشقاء في مالي لدعم مؤسسات الدولة المالية في مكافحة الإرهاب. 

وأوضح أن وزير الخارجية المالي يرافقه خلال زيارته إلى مصر، وزير الدفاع المالي وسيكون هناك تعاون مفصل في المجالات الأمنية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم قدرات مالي في مكافحة الإرهاب.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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