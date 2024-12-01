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بدر عبد العاطي: المياه قضية وجودية لمصر ولا تهاون فى الأمن المائى المصرى - أخبار كلمتك

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بدر عبد العاطي: المياه قضية وجودية لمصر ولا تهاون فى الأمن المائى المصرى - أخبار كلمتك

بدر عبد العاطي: المياه قضية وجودية لمصر ولا تهاون فى الأمن المائى المصرى - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - أكد د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن قضية المياه قضية وجودية لمصر ولا تهاون فى الأمن المائى المصري. 
 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك مع عبد الله ديوب، وزير خارجية مالي، اليوم بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع نظيره المالي

جدير بالذكر أن وزير الخارجية استقبل نظيره المالى صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبحث الوزيران عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. 

وناقش عبد العاطى ونظيره المالى التعاون فى العديد من الملفات الاقتصادية والطاقة، والكهرباء والصحة فضلا عن مناقشة ملف مكافحة الإرهاب. 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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