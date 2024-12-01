وزير خارجية مالى يشيد بدور مصر في القارة الافريقية - أخبار كلمتك

وزير خارجية مالى يشيد بدور مصر في القارة الافريقية - أخبار كلمتك

يقام 7 ديسمبر.. تفاصيل حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الـ11 - أخبار كلمتك

يقام 7 ديسمبر.. تفاصيل حفل جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية بدورتها الـ11 - أخبار كلمتك

الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة - أخبار كلمتك

الاستجابة لــ ١٢٤٧ طلبًا، وزير الأوقاف يعتمد أول حركة تنقلات بين مديريات الوزارة - أخبار كلمتك

تعرف على قيمة التبادل التجاري بين مصر والجابون (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

تعرف على قيمة التبادل التجاري بين مصر والجابون (إنفوجراف) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في دار الأوبرا.. وزارة الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في دار الأوبرا.. وزارة الثقافة تحتفل بأعياد الطفولة «صور» - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «جريت وول» عملاق صناعة السيارات الصيني - أخبار كلمتك

رئيس الوزراء يلتقي مسؤولي شركة «جريت وول» عملاق صناعة السيارات الصيني - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

وزير الأوقاف يعتمد حركة التنقلات بين المديريات الإقليمية - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا - أخبار كلمتك

وزير الطيران: نستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية إلى 72.2 مليون راكب سنويًا - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع نصوص الدستور - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: قانون الضمان الاجتماعي يتوافق مع نصوص الدستور - أخبار كلمتك

"هيئة الاستثمار" تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار - أخبار كلمتك

"هيئة الاستثمار" تستضيف بعثة من البنك الدولي لإعداد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

استشهاد 100 فلسطيني في غزة خلال 24 ساعة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 01:49 مساءً - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استشهاد  نحو 100 فلسطيني في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف الدفاع المدني في بيانه ان: "قرابة 100 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة جراء عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على المنازل وتجمعات المواطنين، حيث كان أبرز هذه المجازر قصف منزل يعود لعائلة "الأعرج" بحي تل الزعتر خلف محطة أبو قمر والذي يؤوي أكثر من 40 شخصًا".

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

وجاء في البيان: "طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تمنع من ممارسة مهامها في محافظة شمال القطاع حيث أدى هذا الأمر لبقاء مئات المواطنين تحت الأنقاض".

txt

قوات الاحتلال تشن غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ421، صعدت قوات الاحتلال  الإسرائيلية هجماتها في شمال ووسط القطاع لا سيما في النصيرات والمغازي ودير البلح وبيت لاهيا ومدينة غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ويوم أمس السبت، وصل  عدد الشهداء في قطاع غزة  إلى 44,382 والمصابين إلى 105,142 منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي هذا السياق قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم الأحد: إن "شعبنا وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة ونطالب بتدخل برنامج الأغذية العالمي".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

تعرض رئيس وزراء اليابان لحادث مروري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق