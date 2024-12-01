وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

فرنسا تحذر إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:59 مساءً - ذكرت  صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أن فرنسا حذرت إسرائيل من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان.

تحذير من انهيار وقف إطلاق النار في لبنان 

وجاء في تقرير الصحيفة العبرية،  أن الفرنسيين أوضحوا لإسرائيل أنه في اليوم الأخير وقع 52 خرقا إسرائيليا لوقف إطلاق النار لم يمر عبر آلية المراقبة.

وأبلغت فرنسا  إسرائيل بأن خروقاتها في اليوم الأخير أسفرت عن مقتل 3 لبنانيين.

وقالت فرنسا إن مسيرات إسرائيلية بدأت في الساعة الأخيرة بالتحليق مجددا على ارتفاع منخفض فوق بيروت.

وفي خرق جديد ومتكرر لقرار وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حلقت طائرات استطلاع مسيرة إسرائيلية، فجر الأحد، فوق أجواء الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

مسيّرة إسرائيلية تحلق فوق بيروت

وأفادت بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية حلقت على ارتفاعات متوسطة ومنخفضة فوق العاصمة اللبنانية، حيث كانت مرئية في الأحياء الوسطى والضواحي الجنوبية طوال اليوم.

فيما قالت "الوكالة الوطنية للإعلام" في لبنان: إن "مسيرة معادية تحلق على علو منخفض فوق بيروت والضاحية الجنوبية، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار".

جيش الاحتلال يعترف بخرق الهدنة

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد اعترف بخرق الهدنة في لبنان وقال، أمس السبت، إن سلاح الجو قصف مركبة عسكرية في منطقة تستخدم لتصنيع السلاح من قبل ‎حزب الله في عمق ‎لبنان، على حد زعمه.

حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة

وجدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس السبت، في بيان عاجل، حظر عودة سكان جنوب لبنان إلى منازلهم في أكثر من 60 قرية وبلدة حتى إشعار آخر، مهددا باستهدافهم.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال للإعلام العربي أفيخاي أدرعي: “بيان عاجل إلى سكان لبنان ‏حتى إشعار آخر يحظر عليكم الانتقال جنوبا إلى خط القرى التالية ومحيطها: ”شبعا، الهبارية، مرجعيون، أرنون، يحمر، القنطرة، شقرا، برعشيت، ياطر، المنصوري".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وزير الخارجية الإيراني: أمريكا والكيان الصهيوني والجماعات التكفيرية بسوريا تسير في نفس الاتجاه - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق