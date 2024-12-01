موشيه يعلون يتمسك بتصريحه بشأن الإبادة بغزة ويتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:43 مساءً - علق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، مع العاصفة التي خلفها في إسرائيل بعد تصريحه أمس السبت بأن جيش الاحتلال ينفذ حرب إبادة في شمالي غزة، قائلا إنه لن يتراجع عن أقواله.

جيش الاحتلال يرتكب حرب إبادة في غزة

وفي مقابلة مع إذاعة "ريشيت بيت" صباح اليوم الأحد، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق "ما قلته بشأن حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة استند إلى ما أبلغني به ضباط يخدمون شمال غزة".

ووفق وسائل إعلام عبرية، قال يعلون “يجب أن أحذر مما يحدث هناك، والجيش يرتكب جرائم حرب” في إشارة إلى شمال غزة.

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يتحدث عن جرائم حرب في غزة

وأوضح يعلون أن ما صرح به أمس هو "لمنع رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات في لاهاي ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وبرر يعالون موقفه قائلا: "إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للخطر وسيتعرضون لدعاوى قضائية في محكمة الجنايات، وطالما أن الحكومة لا تتحمل المسؤولية، وتنشئ لجنة تحقيق رسمية، فإن دولة إسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية".

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أوضح: "قبل شهر ونصف، وبعد نجاح الجيش الاحتلال الإسرائيلي، سمعنا دعوات من القادة في لبنان للعودة إلى القرار 1559 بشأن نزع سلاح حزب الله، لقد كانت فرصة تاريخية، لكن كانت هناك اعتبارات شخصية وأهدرناها".

وأمس السبت، قال يعلون، إن قوات الجيش تنفذ "حرب إبادة" في شمال قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع لوسي هريش على قناة "ديموقراط تي في" العبرية (Democrat TV) أنه "لم يعد هناك بيت لاهيا أو بيت حانون".

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