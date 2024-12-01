وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

موشيه يعلون يتمسك بتصريحه بشأن الإبادة بغزة ويتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
موشيه يعلون يتمسك بتصريحه بشأن الإبادة بغزة ويتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب - أخبار كلمتك

موشيه يعلون يتمسك بتصريحه بشأن الإبادة بغزة ويتهم الاحتلال بارتكاب جرائم حرب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:43 مساءً - علق وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق، موشيه يعلون، مع العاصفة التي خلفها في إسرائيل بعد تصريحه أمس السبت بأن جيش الاحتلال ينفذ حرب إبادة في شمالي غزة، قائلا إنه لن يتراجع عن أقواله.

جيش الاحتلال يرتكب حرب إبادة في غزة

وفي مقابلة مع إذاعة "ريشيت بيت" صباح اليوم الأحد، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق  "ما قلته بشأن حرب الإبادة والتطهير العرقي في غزة استند إلى ما أبلغني به ضباط يخدمون شمال غزة".

ووفق وسائل إعلام عبرية، قال يعلون “يجب أن أحذر مما يحدث هناك، والجيش يرتكب جرائم حرب” في إشارة إلى شمال غزة.

وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق يتحدث عن جرائم حرب في غزة 

وأوضح يعلون  أن ما صرح به أمس هو "لمنع رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الجنايات في لاهاي ضد جنود جيش الدفاع الإسرائيلي".

وبرر يعالون موقفه قائلا: "إن جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي يتعرضون للخطر وسيتعرضون لدعاوى قضائية في محكمة الجنايات، وطالما أن الحكومة لا تتحمل المسؤولية، وتنشئ لجنة تحقيق رسمية، فإن دولة إسرائيل لم تعد دولة ديمقراطية".

وفيما يتعلق باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله اللبناني، أوضح: "قبل شهر ونصف، وبعد نجاح الجيش الاحتلال الإسرائيلي، سمعنا دعوات من القادة في لبنان للعودة إلى القرار 1559 بشأن نزع سلاح حزب الله، لقد كانت فرصة تاريخية، لكن كانت هناك اعتبارات شخصية وأهدرناها".

وأمس السبت، قال يعلون، إن قوات الجيش تنفذ "حرب إبادة" في شمال قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع لوسي هريش على قناة "ديموقراط تي في" العبرية (Democrat TV) أنه "لم يعد هناك بيت لاهيا أو بيت حانون".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

وول ستريت جورنال: الصين تدرس أساليب روسيا في مواجهة العقوبات الغربية - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق