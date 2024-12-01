انفجار منزل بولاية ميسوري الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:58 صباحاً - أفادت السلطات الأمريكية بانتشال 6 أشخاص أحياء من تحت أنقاض منزل دمره انفجار غامض في مدينة جفرسون سيتي عاصمة ولاية ميسوري في وسط الولايات المتحدة أمس السبت.

انفجار غامض يدمر منزلا في ميسوري الأمريكية

وقال قسم الإطفاء في المدينة في بيان إن الأشخاص الستة الذين قيل إنهم كانوا داخل المنزل لحظة الانفجار، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة كولومبيا بولاية ميسوري، بعد تعرضهم لإصابات تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.

نقل المصابين بمروحية للمستشفى

وأضافت الإطفاء أن بعض المصابين باستنشاق الدخان تلقوا العلاج في الموقع، بينما كان اثنان في حالة سيئة لدرجة أنه تم نقلهما إلى مستشفى الجامعة بمروحية.



وقال رئيس خدمات الطوارئ الطبية إن ثلاثة من المصابين كانوا في حالة حرجة واحتاجوا إلى إجراءات العناية المكثفة. ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

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