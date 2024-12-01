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انفجار منزل بولاية ميسوري الأمريكية - أخبار كلمتك

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انفجار منزل بولاية ميسوري الأمريكية - أخبار كلمتك

انفجار منزل بولاية ميسوري الأمريكية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:58 صباحاً - أفادت السلطات الأمريكية بانتشال 6 أشخاص أحياء من تحت أنقاض منزل دمره انفجار غامض في مدينة جفرسون سيتي عاصمة ولاية ميسوري في وسط الولايات المتحدة أمس السبت.

انفجار غامض يدمر منزلا في ميسوري الأمريكية

وقال قسم الإطفاء في المدينة في بيان إن الأشخاص الستة الذين قيل إنهم كانوا داخل المنزل لحظة الانفجار، تم نقلهم إلى مستشفى جامعة كولومبيا بولاية ميسوري، بعد تعرضهم لإصابات تتراوح بين المتوسطة والخطيرة.

 نقل المصابين بمروحية للمستشفى

وأضافت الإطفاء أن بعض المصابين باستنشاق الدخان تلقوا العلاج في الموقع، بينما كان اثنان في حالة سيئة لدرجة أنه تم نقلهما إلى مستشفى الجامعة بمروحية.


وقال رئيس خدمات الطوارئ الطبية إن ثلاثة من المصابين كانوا في حالة حرجة واحتاجوا إلى إجراءات العناية المكثفة. ولا يزال سبب الانفجار قيد التحقيق.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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