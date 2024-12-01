موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات التكافل ببنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

وزيرة التضامن: 1.4 مليون مستفيد من خدمات التكافل ببنك ناصر الاجتماعي - أخبار كلمتك

أعراضه تستمر 7 أيام.. الصحة توضح طبيعة «دور البرد» المنتشر حاليا - أخبار كلمتك

أعراضه تستمر 7 أيام.. الصحة توضح طبيعة «دور البرد» المنتشر حاليا - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - مصدر يكشف حقيقة فرض رسوم على تحويلات «إنستاباي» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:47 - رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة لـ«النواب» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لابنة الفنان خالد سليم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تطورات الحالة الصحية لابنة الفنان خالد سليم - أخبار كلمتك

بجوائز تصل لـ 11 مليون جنيه، الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

بجوائز تصل لـ 11 مليون جنيه، الأوقاف تعلن تفاصيل المسابقة العالمية لحفظ القرآن - أخبار كلمتك

أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو) - أخبار كلمتك

أنشطة الرئيس السيسي خلال الفترة من 15 إلى 30 نوفمبر(فيديو) - أخبار كلمتك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران تختتم برنامج المهارات التأهيلية لسوق العمل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

بعدما سقط بأيدي الفصائل المسلحة.. تعرف على أهمية مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
بعدما سقط بأيدي الفصائل المسلحة.. تعرف على أهمية مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

بعدما سقط بأيدي الفصائل المسلحة.. تعرف على أهمية مطار حلب الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 11:42 صباحاً -  هجوم مفاجئ على نطاق واسع قامت به "هيئة تحرير الشام" وفصائل مسلحة أخرى على مناطق من محافظة حلب وريف إدلب خلال الأيام القليلة الماضية.

 السيطرة على مطار حلب الدولي

ولأول مرة منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011، تسيطر تلك الفصائل ليس فقط على هذه المساحات، بل أيضا على مطار مدني دولي، إذ أعلن ما يعرف بـ"قيادة التحالف العسكري المعارض في سوريا"، أن قواتها تسيطر الآن على مطار المدينة، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل.

وقال المتحدث باسم تلك القيادة حسن عبدالغني، بتغريدة على حسابه في إكس سيطرت وحداتنا على مطار حلب الدولي، الواقع شرق المدينة مباشرة.

فما أهمية مطار حلب الدولي؟

على مدى التاريخ،ّ اعتبر مطار حلب الدولي الذي يقع في النيرب على بعد 10 كيلومترات من وسط المدينة، ثاني أكبر المطارات في البلاد بعد مطار دمشق الدولي.

وتتجاوز مساحة أرض المطار ثلاثة كيلومترات مربعة.

فيما يعود تاريخ إنشائه إلى خمسينيات القرن الماضي. إلا أنه شهد عدة تحديثات منذ التأسيس حتى قبيل اندلاع الحرب.

كما يعتبر مركزا مهما للنقل الجوي في سوريا إذ يربط حلب التي توصف بالعاصمة الاقتصادية بعدة وجهات داخلية ودولية.


أما فيما يتعلق بالرحلات، فتنطلق من هذا المطار الدولي منذ سنوات بنوعيها داخلية وخارجية، حيث يحتوي على مدرج واحد رئيسي لاستقبال المسافرين والشحن الجوي.

أهمية السيطرة علي مطار حلب الدولي 

إلى ذلك، تأتي خطورة سيطرة الفصائل على المطار من أنه فعليًا إنجاز عسكري لم يحدث رغم 14 عاما من الحرب.
يشار إلى أن الفصائل المسلحة التي استولت على جزء كبير من مدينة حلب السورية، كانت أعلنت أن قواتها تسيطر الآن على مطار المدينة، وعلى محافظة إدلب بشكل كامل.

وقالت أيضا إنها سيطرت على 25 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، وهي منطقة تبلغ مساحتها حوالي 400 كيلومتر مربع.

إضافة إلى ذلك، أعلنت "هيئة تحرير الشام" مساء أمس السبت أنها سيطرت على عدة مناطق بريف حماة، مضيفة أنها توسّع حاليًا سيطرتها في ريف حماة الشمالي، بعد السيطرة على حلب، وبدء التوسع في ريف إدلب أيضا.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

متظاهرون يضرمون النيران في مبنى البرلمان الجورجي (فيديو) - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق