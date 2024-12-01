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عراقجي: الإرهاب في سوريا يتحرك في الخط نفسه مع أمريكا وإسرائيل - أخبار كلمتك

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عراقجي: الإرهاب في سوريا يتحرك في الخط نفسه مع أمريكا وإسرائيل - أخبار كلمتك

عراقجي: الإرهاب في سوريا يتحرك في الخط نفسه مع أمريكا وإسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:30 صباحاً - قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن "الإرهاب  في سوريا أثبت أنه يتحرك في الخط نفسه مع الولايات المتحدة والكيان الصهيوني".

وفي السياق ذاته عززت  وحدات من الجيش السوري العاملة على اتجاه الريف الشمالي لمحافظة حماة، اليوم الأحد، خطوطها الدفاعية، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق.

 

الجيش السوري يعزز دفاعاته استعدادا للهجوم المضاد 


وبحسب  موقع روسيا اليوم فإن  مصدر عسكري سوري قال:  "قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي،  بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

الجيش السوري يتصدى للإرهابيين في حماة

وأضاف المصدر العسكري  "كما تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".

هجوم فصائل مسلحة على محافظتي إدلب وحلب 

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن التصدي للهجوم- الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي- قائم بكل نجاح وإصرار وسيتم قريبًا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.

الجيش السوري ينفذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب

وفي وقت سابق نشرت الصحيفة مشاهد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى النقاط المتقدمة في ريف حماة.

جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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