بن غفير يجدد دعوته لتهجير سكان قطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، دعوته إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

بن غفير يدعو لتهجير أهالي غزة

وقال بن غفير في تصريحات لإذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد: "أتحدث في كل جلسة عن أهمية تهجير سكان قطاع غزة طوعيا والظروف مناسبة لذلك الآن".

وأضاف بن غفير: "أعمل جاهدا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لتعزيز تشجيع الهجرة من غزة وبدأت اكتشف انفتاحا معينا".

الاستيطان في قطاع غزة

وتابع: "إن أفكار مثل الاستيطان في غزة مرحب بها والمرة الوحيدة التي هزمنا فيها أعداءنا كانت عندما أخذنا الأراضي منهم، لكن هذا لا يرضيني أريد تشجيع الهجرة".

وأشار وزير الأمن القومي إلى أنه "سيستقيل إن تم التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإبرام صفقة غير مسؤولة".

وذكر أن "الصفقة المطروحة حاليا لن تعيد جميع المختطفين".

والخميس الماضي، اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن أمام إسرائيل فرصة تاريخية لإعادة احتلال قطاع غزة وتشجيع سكانه على "الهجرة الطوعية"، وجاء ذلك في منشور لبن غفير، عبر منصة "إكس"، طالب فيه بـ"إنهاء وجود السلطة الفلسطينية".

ولأكثر من مرة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة، دعا يمينيون إسرائيليون لإعادة الاستيطان بقطاع غزة ودفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية، حيث دعا النائب بالكنيست، أفيخاي بورون الجمعة، وهو من حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إلى اقتطاع جزء من قطاع غزة والاستيطان فيه.

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