صحفي:الرئيس الاسبق صالح وضع خارطة طريق لاستعادة صنعاء من خلال هذا الامر - أخبار كلمتك

صحفي:الرئيس الاسبق صالح وضع خارطة طريق لاستعادة صنعاء من خلال هذا الامر - أخبار كلمتك

القبض على شخص شارك بسرقة سيارة احد الالوية في عدن - أخبار كلمتك

القبض على شخص شارك بسرقة سيارة احد الالوية في عدن - أخبار كلمتك

عاجل :مقتل أحد أفراد قسم مفرق حبيش في إب لسبب صادم - أخبار كلمتك

عاجل :مقتل أحد أفراد قسم مفرق حبيش في إب لسبب صادم - أخبار كلمتك

وفاة عطروش عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

وفاة عطروش عقب تعرضه لهذا الامر - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع صادم بـ عيار 21 رغم توقف البورصة العالمية - أخبار كلمتك

الرياضة - 10:19 - سعر الذهب الآن في مصر.. ارتفاع صادم بـ عيار 21 رغم توقف البورصة العالمية - أخبار كلمتك

أماكن صرف المعاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

أماكن صرف المعاشات شهر ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

بن غفير يجدد دعوته لتهجير سكان قطاع غزة - أخبار كلمتك

بن غفير يجدد دعوته لتهجير سكان قطاع غزة - أخبار كلمتك

الجيش السوري يعزز خطوطه الدفاعية ويتصدى للمسلحين في الريف الشمالي بحماة - أخبار كلمتك

الجيش السوري يعزز خطوطه الدفاعية ويتصدى للمسلحين في الريف الشمالي بحماة - أخبار كلمتك

الدوري المصري، سموحة يستدرج الجونة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

الدوري المصري، سموحة يستدرج الجونة بالإسكندرية - أخبار كلمتك

خبراء: دعم ابتكارات التكنولوجيا العميقة ضرورة لمواجهة مشكلات المجتمع - أخبار كلمتك

خبراء: دعم ابتكارات التكنولوجيا العميقة ضرورة لمواجهة مشكلات المجتمع - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

الجيش السوري يعزز خطوطه الدفاعية ويتصدى للمسلحين في الريف الشمالي بحماة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 10:14 صباحاً - أفاد مصدر عسكري سوري بأن وحدات من الجيش السوري العاملة على اتجاه الريف الشمالي لمحافظة حماة قامت بتعزيز خطوطها الدفاعية، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق.

 الجيش السوري يعزز خطواته في ريف حماة

وقال المصدر اليوم الأحد: "قامت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف حماة الشمالي، خلال ليلة أمس بتعزيز خطوطها الدفاعية بمختلف الوسائط النارية والعناصر والعتاد، وتصدت للتنظيمات الإرهابية ومنعتها من تحقيق أي خرق".

وأضاف: "كما تمكنت قواتنا المسلحة من تأمين عدد من المناطق بعد طرد الإرهابيين منها، أهمها قلعة المضيق ومعردس حيث قضت على العشرات منهم ولاذ بقيتهم بالفرار".

وكانت القيادة العامة للجيش السوري أكدت أن التصدي للهجوم- الذي بدأته الجماعات المسلحة على رأسها "هيئة تحرير الشام" يوم الأربعاء الماضي- قائم بكل نجاح وإصرار، وسيتم قريبًا الانتقال إلى الهجوم المعاكس لاستعادة جميع المناطق حتى تحريرها من الإرهاب.

 وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري لريف حماة

وفي وقت سابق نشرت الصحيفة مشاهد وصول تعزيزات عسكرية للجيش السوري إلى النقاط المتقدمة في ريف حماة.

جدير بالذكر أن الجيش السوري أعلن سابقًا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

مقتل 18 مسلحا في كمين لجهة مجهولة بإدلب وفقدان الاتصال بـ 3 مجموعات مسلحة في حلب - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق