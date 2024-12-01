وول ستريت جورنال: الصين تدرس أساليب روسيا في مواجهة العقوبات الغربية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 09:26 صباحاً - ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، في تقرير لها اليوم الأحد، نقلا عن مصادر لم تحددها، بأن الصين تدرس سبل مواجهة العقوبات الغربية وذلك باستخدام خبرة روسيا في هذا المجال.

الصين تدرس التجربة الروسية

وأضافت الصحيفة الأمريكية في تقريرها أن السلطات الصينية قامت بتشكيل "مجموعة خاصة مشتركة بين الإدارات والمؤسسات ذات العلاقة"، مهمتها دراسة تأثير العقوبات على روسيا، لكي تقوم بعد ذلك بتقديم تقارير دورية حول ذلك للقيادة في بكين.

وبحسب الصحيفة، يكمن هدف هذا النشاط، في استخلاص الدروس من التجربة الروسية في التخفيف من تأثير العقوبات الغربية. وزعمت المقالة بأن مسؤولين صينيين يقومون لهذا الغرض، بزيارة موسكو بشكل دوري ويجتمعون هناك مع ممثلي البنك المركزي الروسي ووزارة المالية والإدارات الأخرى.

الصين تستعد لعقوبات غربية

وأوضحت الصحيفة إن الصين تبدي كذلك الاهتمام، بـ"المبادرات الروسية لتطوير الإنتاج المحلي" تحت ضغط العقوبات.

وتخشى بكين أنه في حال تصاعد الوضع حول تايوان، قد تقوم الولايات المتحدة مع حلفائها بفرض عقوبات على الصين مماثلة للتدابير المتخذة ضد روسيا على خلفية الصراع الأوكراني.

وشددت مصادر الصحيفة على أن عمل هذه المجموعة، لا يعني أن الصين تستعد لغزو تايوان فعلا.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في تعليق على المقالة المنشورة، أن بكين ملتزمة "بالتعاون مع جميع دول العالم، بما في ذلك روسيا، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة".

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